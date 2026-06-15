Mark Jankowski och Brandon Bussi firar Stanley Cup-segern. Foto: AP Photo/Candice Ward

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När NHL:s träningsläger drog igång i september tillhörde Brandon Bussi Florida Panthers.

Om någon då hade sagt att han skulle stå som Stanley Cup-mästare nio månader senare hade det knappast låtit osannolikt. Panthers hade trots allt vunnit de två senaste mästerskapen. Men medan Florida misslyckades med att ta sig hela vägen till ännu en titel blev det istället Bussi – som plockades upp av Carolina Hurricanes via waivers den 5 oktober 2025 – som fick uppleva den ultimata hockeydrömmen.

Den 27-årige målvakten spelade visserligen bara tre matcher under slutspelet, men när Carolina säkrade Stanley Cup-titeln med en 3–0-seger i den sjätte finalmatchen mot Vegas Golden Knights stod Bussi i mål och höll nollan.

– Det har varit ett speciellt år, sade Bussi till ESPN:s Emily Kaplan bara minuter efter att ha fått lyfta Stanley Cup-bucklan.

– Det har varit en ära att få göra det här tillsammans med den här gruppen. Alla förtjänar det så mycket. Alla som arbetar i organisationen bakom kulisserna förtjänar det också. Det här är en speciell dag för oss som lag, för våra familjer och alla våra nära och kära.

Brandon Bussi en odraftad free agent

Bussis väg till NHL-framgångarna har varit långt ifrån spikrak. Efter tre säsonger vid Western Michigan University skrev han som odraftad free agent på för Boston Bruins 2021. Under tre år etablerade han sig som en av AHL:s mest pålitliga målvakter, men trots starka insatser fick han aldrig chansen att debutera i NHL med Bruins.

När Boston valde att inte förlänga kontraktet förra sommaren öppnades dörren till ett nytt kapitel i Carolina.

– Jag älskar det jag gör. Nu blir det förstås lite fler rubriker och historier än tidigare, men jag gör det här för ögonblick som detta. Det är speciellt. Man vet aldrig om det kommer att hända. Man jobbar hårt, fokuserar på sitt och ibland belönas man för det, sade Bussi.

"Ge aldrig upp!"

Under säsongen utgjorde han tillsammans med Frederik Andersen och Pjotr Kotjetkov en stark målvaktstrio i Hurricanes. Bussi utsågs till lagets mest värdefulla spelare innan grundserien avslutades, men tappade förstaspaden till Andersen inför slutspelet.

När chansen väl kom tog han dock vara på den.

– Ge aldrig upp. Ha alltid roligt. Fortsätt bara jobba. Det låter som klyschor, men det är sant. Jag lät aldrig någon säga åt mig att det inte skulle gå. När motgångar kom försökte jag möta dem och bli bättre av dem.

För Bussi blev Stanley Cup-triumfen kulmen på en resa som började långt från rampljuset – och ett bevis på att tålamod, hårt arbete och envishet ibland faktiskt belönas med hockeyvärldens största pris.