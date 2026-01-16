Beskedet: Leksand kallar hem JVM-hjälten

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Victor Johansson kallas hem av Leksand inför matchen mot Luleå. Backen är till vardags utlånad till Oskarshamn i Hockeyallsvenskan.

Jack Berglund och Victor Johansson kysser JVM-pokalen.

Foto: Joel Marklund / Bildbyrån.

Efter JVM-guldet återvände Victor Johansson till Oskarshamn, dit han har varit utlånad. Backen har där gjort fem poäng på 14 matcher i Hockeyallsvenskan den här säsongen. Till lördagens match borta mot Luleå väljer nu Leksand att kalla in 19-åringen. Han kommer därmed göra sin tredje SHL-match för säsongen.

Under junior-VM var han alltså en del av laget som vann guldet. Även om det i slutspelet blev att sitta med som sjundeback.

Victor Johansson kallas hem av Leksand

Talangen imponerade i Leksands J20-lag förra säsongen och har i år börjat etablera sig på seniornivå. På sikt är det en spelare Leksand tror mycket på. I Hockeyallsvenskan har han också fått en hel del speltid under hösten. Även om han har varit lite skadedrabbad.

Victor Johanssons äldre bror Anton spelar som bekant redan i Leksands A-lag. Dalalaget åker upp till Luleå med pressen om att börja plocka poäng. Det är nu nio poäng upp till säker mark med 16 omgångar kvar att spela. Under torsdagen förlorade de mot Brynäs med 5-4 efter förlängning.

Source: Victor Johansson @ Elite Prospects