Michael Lindqvist tvingades av i Leksands sista träningsmatch inför SHL-säsongen.

Ändå var Timrås Tommy Samuelsson inte nöjd med matchstraffet på Marcus Hardegård.

– Jag tycker inte att det är matchstraff, men så är det, säger han till Sundsvall Tidning efter 3–4-matchen.

Tommy Samuelsson (Timrå) och Michael Lindqvist. Foto: Bildbyrån (montage).

Oron kring Michael Lindqvist stiger i Leksand inför SHL-premiären i nästa vecka.



Det var sent i den andra perioden av torsdagens träningsmatch mot Timrå som olyckan var framme för nyförvärvet från Färjestad. Matt Caito hade skickat iväg pucken mot offensiv blå, men fick snabbt ångra sig då motståndets Marcus Hardegård dundrade in i Michael Lindqvist. ”Linkan” tog sig till slut av isen på egen hand, men kunde sedan inte återvända till spel.



Utan 30-åringen, som visat sig som en nyttig nyförvärv under försäsongen, avgjorde Leksand till 4–3 i förlängning.



Efter matchen menade SHL-lagets fysioterapeut, Emilia Backman, att man inte hade några kommentarer om sin erfarne forward. Detta rapporterar Falu-Kuriren, som även får höra följande av huvudtränaren Johan Hedberg.



– Det var en rejäl propp han fick och han kom inte tillbaka, det är vad jag kan säga. Det är Emilia som äger de frågorna, säger Hedberg efter segern.

Samuelsson: ”Tycker inte det är matchstraff”

Tommy Samuelsson, ny tränare i det andra båset, kommenterar även händelsen i Sundsvall Tidning. Från hans sida handlar det däremot om en tackling som ställde till det när Linus Nässén, Emil Pettersson och Anton Wedin samtliga saknades redan inför nedsläpp.



– Jag tycker inte att det är matchstraff (på Hardegård), men så är det. Domarna dömer och det får man acceptera, säger Samuelsson till tidningen.



Michael Lindqvist stod för 22 poäng (8+14) för Färjestad under grundserien 2024/25. Ankomsten till Leksand sker efter åtta säsonger i Karlstad.

Source: Michael Lindqvist @ Elite Prospects