Ryktas vara klar för AIK – tränade med Örebro

Melvin Fernström ryktas vara klar för en utlåning till AIK i Hockeyallsvenskan. Men löftet tränade med Örebro under onsdagen – och är inte helt klar för en utlåning, enligt våra uppgifter.

Melvin Fernström är aktuell för en utlåning till Hockeyallsvenskan.

Foto: Johan Bernström / Bildbyrån.

Det var under gårdagen som Expressen skrev att Melvin Fernström är klar för en utlåning till Örebro. Tidningen rapporterade att det troliga är att han gör debut för dem redan i kväll på bortaplan mot MoDo. Men under onsdagsförmiddagen var 19-åringen med och tränade med Örebro, rapporterar Nerikes-Allehanda.

Hockeysverige.se har också uppgifter på att det inte är helt klart. Även om det pågår en dialog mellan Örebro och allsvenska klubbar, däribland AIK.

Melvin Fernström har haft en säsong med mycket upp och ner. Han har både varit petad och spelat i förstakedjan. Med värvningarna av Jesse Ylönen och Kalle Miketinac är nu risken att han hamnar längre ner i hierarkin, och därför är ett lån nu troligt.

Pittsburgh Penguins har den här säsongen lånat ut honom till Örebro. Men närkingarna kan i sin tur låna ut honom till en allsvensk klubb och kalla tillbaka honom vid behov, beroende på vad som står i låneavtalet.

Den här säsongen har det blivit fyra poäng på 34 matcher i SHL. Förra säsongen vann talangen priset ”Årets rookie” i SHL efter att ha gjort 17 poäng på 48 matcher.

Source: Melvin Fernström @ Elite Prospects