Medias tips: Spelarna som kommer vara bäst i SHL

Oscar Lindberg och Marcus Johansson. Foto: Bildbyrån.

Under tisdagen hölls SHL:s årliga upptaktsträff och då offentliggjordes också svaren på enkäten som genomförs med media varje år. Journalisterna fick svara på vilket lag man tror vinner guld och åker ur - men också vilka spelare som sticker ut i diverse olika kategorier.

När det gäller poängkungsutmärkelsen fick den regerande mästaren Oscar Lindberg flest röster - med bred marginal. 48 procent hade honom som sin favorit till titeln. På andra plats hamnade Patrik Karlkvist på elva procent. Stjärnhemvändaren Marcus Johansson landade på nio. Därefter kom Rickard Hugg på fem procent och Jakob Silfverberg på tre.

Han tippas bli MVP - också

Oscar Lindberg tippas också bli säsongens MVP. Där är dock marginalen ner till tvåan Marcus Johansson betydligt mindre. Lindberg landar på 23 procent och "Mojo" på 15. Marcus Högberg får 14 procent, Lucas Wallmark elva och Jakob Silfverberg sex.

Slutligen pekades också säsongens nyförvärv ut. Etta blev, inte helt oväntat, tidigare nämnda Marcus Johansson på 54 (!) procent. Tvåa blev Lucas Wallmark på 15. Marcus Högberg fick sex procent medan Nils Åman och Samuel Fagemo fick tre procent vardera.