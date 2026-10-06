Champions Hockey League skapar ofta möjlighet för juniorer att kliva upp i A-laget och visa att de även bör få chansen i SHL. Tisdagen blev inget undantag, inte minst med sådana som Skellefteå AIK redan klara för avancemang.
Några av de som utmärkte sig mest under var...
Här kommer en sammanställning av SHL-löftena som fick chansen att vara ombytta under tisdagens CHL-matcher.
Skellefteå AIK
Edwin Annerstedt, född 2007 - andrakedja - 13:12 minuter
Johan Stenberg, född 2007 - tredjekedja - 9:09 minuter
Love Lorentzon, född 2009 - extraforward - 02:34 minuter
Olle Lundström, född 2008 - andra backpar - 15:18 minuter
Felix Svensson, född 2008 - extraback - 05:18 minuter
Anton Ringquist, född 2007 - andremålvakt
Frölunda HC
Bosse Meijer, född 2008 - andrecenter - 17:42 minuter
(Max Westergård, född 2007 - fjärdekedja) - 10:52 minuter
(Mads Kongsbak Klyvø, född 2007 - extraforward) - 1:44 minuter
Rögle BK
Nils Bartholdsson, född 2008 - fjärdekedja - 14:24 minuter
Växjö Lakers
Max Isaksson, född 2008 - andrecenter - 13:07 minuter
Olle Karlsson, född 2008 - tredjekedja - 13:00 minuter
Ola Palme, född 2008 - andra backpar - 16:37 minuter
Simon Sejc, född 2009 - extraforward - 04:46 minuter
William Axberg, född 2008 - extraback - 03:19 minuter
Casper Ruud, född 2006 - extramålvakt
(Morgan Anderberg, född 2007 - fjärdekedja) - 11:13 minuter