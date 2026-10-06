Ola Palme och Nils Bartholdsson fick stora roller.

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Champions Hockey League skapar ofta möjlighet för juniorer att kliva upp i A-laget och visa att de även bör få chansen i SHL. Tisdagen blev inget undantag, inte minst med sådana som Skellefteå AIK redan klara för avancemang.

Några av de som utmärkte sig mest under var...

Här kommer en sammanställning av SHL-löftena som fick chansen att vara ombytta under tisdagens CHL-matcher.

Skellefteå AIK

Edwin Annerstedt, född 2007 - andrakedja - 13:12 minuter

Johan Stenberg, född 2007 - tredjekedja - 9:09 minuter

Love Lorentzon, född 2009 - extraforward - 02:34 minuter

Olle Lundström, född 2008 - andra backpar - 15:18 minuter

Felix Svensson, född 2008 - extraback - 05:18 minuter

Anton Ringquist, född 2007 - andremålvakt

Frölunda HC

Bosse Meijer, född 2008 - andrecenter - 17:42 minuter

(Max Westergård, född 2007 - fjärdekedja) - 10:52 minuter

(Mads Kongsbak Klyvø, född 2007 - extraforward) - 1:44 minuter

Rögle BK

Nils Bartholdsson, född 2008 - fjärdekedja - 14:24 minuter

Växjö Lakers

Max Isaksson, född 2008 - andrecenter - 13:07 minuter

Olle Karlsson, född 2008 - tredjekedja - 13:00 minuter

Ola Palme, född 2008 - andra backpar - 16:37 minuter

Simon Sejc, född 2009 - extraforward - 04:46 minuter

William Axberg, född 2008 - extraback - 03:19 minuter

Casper Ruud, född 2006 - extramålvakt

(Morgan Anderberg, född 2007 - fjärdekedja) - 11:13 minuter