Rök ihop med 18-åringen: "Har en särskild förmåga"

Olle Lundström rök ihop med Plzen-spelarna.

Foto: Bildbyrån och Viaplay (montage).

Med hela sex ombytta juniorer och unga spelare som Oskar Vuollet, Viggo Nordlund och Valter Lindberg i laget bjöd Skellefteå AIK på en träningsmatch-liknande tillställning under tisdagen. Plzen stod på andra sidan i Champions Hockey League, men endast poängen fanns att spela om då båda var klara för avancemang på förhand.

Det hela slutade i ett tapp från 2–0 till 2–4 och därmed också lite frustration på slutsignal.

Olle Lundström, 18-åringen som SHL-debuterade i lördags, var högst inblandad i bråket och tappade hjälmen.

– Oj, nu blev det riktigt irriterat. Olle Lundström är det som verkligen retar gallfeber på motståndarna – igen. Han har en särskild förmåga att göra det. Det kan man se redan nu, sa Viaplays Jonatan Lindquist i sändning.

Till det hela hör även att Lundström så sent som för åtta veckor sedan bytte position, från forward till back.

– Pontus Petterström ville ha ett möte och då tänkte jag: ”Vad fan har jag gjort nu?”... Men det var bara bra att han frågade om jag var sugen på att byta till back, eftersom vi dels hade kort om backar och dels för att han trodde på att det kunde bli bra, har 08:an berättat för Expressen.

Den 191 centimeter långe Olle Lundström spelade 7:35 minuter i SHL-debuten mot Timrå.

Plzen – Skellefteå: 4–2 (0–1, 1–1, 3–0)

Plzen: Mechura, Chromiak, Lev, Rohlik.

Skellefteå: Vuollet, P. Johansson.