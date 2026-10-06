Smällen: Klev av skadad i CHL-förlusten

Tom Nilsson spelade endast tre minuter av CHL-matchen.

Foto: Bildbyrån (montage).

– Vi har förlorat mycket lösa puckar i kväll. Det en ren jävla inställning. När börjar vi vinna kamper? Vi vinner ju inga kamper. Stämpla in för fan!

Utskällningen kom vid en time out i den andra perioden av tisdagens Champions Hockey League-möte med Liberec. Robert Ohlsson var inte nöjd med sitt Frölunda HC trots 1–1 på tavlan, och därefter föll också laget med 2–3 i förlängningen. Noah Hasa och Henrik Tömmernes blev SHL-lagets målskyttar, men när det gällde som mest var det en annan svensk som klev fram.

Filip Sandberg blev den stora hjälten för tjeckerna med 3–2 efter ordinarie tid.

Som om resultatet och insatsen inte smärtade nog tvingades Frölunda också kasta om tidigt efter att Tom Nilsson klivit av skadad i den första perioden, enligt Göteborgs-Posten. Nyckelbacken som varit uppe mot 20 minuter per match i SHL stannade denna dag på 3:32 i istid.

– Vi vilade honom inför SHL i veckan. Han var lite sliten, svarar Robert Ohlsson i GP om Nilssons ljumskproblem.



För Frölunda väntar nu möten med Timrå och Björklöven innan den sista matchen i CHL:s grundserie spelas nästa tisdag. Det mot Bordeaux.

Liberec – Frölunda: 3–2 OT (0–1, 1–0, 1–1, 1–0)

Liberec: Lenc, Galvas, Sandberg.

Frölunda: N. Hasa, Tömmernes.