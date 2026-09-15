Medias tips: De vinner SM-guld 2027 - och de åker ur

Jonathan Pudas vann guld med sitt Skellefteå - repris 2027? Foto: Bildbyrån.

Skellefteå AIK hade en imponerande säsong och tog hem såväl grundserien som SM-guldet. Och om man ska tro journalistkåren blir det guldfirande i Västerbotten även nästa vår.

På dagens upptaktsträff offentliggjordes nämligen journalisternas guldtips - och där stod Skellefteå ut som den solklara guldfavoriten. De fick hela 40 procent av guldtipsen.

På andra plats kom Färjestad BK med 17 procent, trea kom Frölunda HC på 14 procent, följd av Rögle BK på elva och Brynäs IF på tio.

De åker ur

Journalisterna fick även tippa vilka som åker ur SHL. Den mindre smickrande listan toppas av Timrå IK - som fick hela 53 procent av tipsen. HV71 fick 18 procent av rösterna, nykomlingen IF Björklöven elva, Linköping HC fick sju och Brynäs IF samt Örebro Hockey fick tre procent.

SHL drar igång på lördag.