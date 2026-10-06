Succéstarten: Här öppnar Koblar målkontot i Rögle

Tinus Luc Koblar nätar för Rögle i CHL-mötet med Davos.

Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån.

24 september kunde Rögle BK till slut andas ut. Tinus Luc Koblar var klar på lån från Toronto Maple Leafs, och den tänkta spetsvärvningen kunde återvända till SHL för att etablera sig efter sitt succé-VM med Norge.

Idag kom också det första målet i RBK-tröjan från den 19-årige centern.

Davos stod på andra sidan i omgång fem av Champions Hockey League, och Dan Tangnes skickade ut ett relativt starkt lag. Målet från Luc Koblar kom 15 minuter in efter en rörig situation framför mål. Avsiktligt eller inte nuddade löftet knappt pucken och den gled mellan benskydden på Hollenstien i schweizarnas mål.

Att det skulle bli någon poäng under tisdagen var samtidigt ganska väntat efter de två första SHL-matcherna för Rögle. Med 15, respektive 18 minuters istid i de framträdandena hade han noterats för två framspelningar.

Albin Sundsvik och Linus Sandin var Rögles andra två målskyttar när man tog med sig en 3–0-ledning in i tredje perioden. Väl där kom två reduceringsmål, men inget mer.

Rögle – Davos: 3–2 (2–0, 1–0, 0–2)

Rögle: Sundsvik, Luc Koblar, Sandin.

Davos: Corvi, Lemieux.