Växjö-löftena sänkte Hallams Genève: "Slarv"

Olle Karlsson fick näta för första gången på seniornivå.

Foto: Bildbyrån och Viaplay (montage).

Om fyra dagar fyller Vetlanda-fostrade Olle Karlsson 18 år, men redan idag fick han fira.

Växjö Lakers fick besök av både Sam Hallam och hans Genève Servette under tisdagens omgång i Champions Hockey League, och bjöd då SHL-löftet på en tidig födelsedagspresent. Slarv bakom mål gjorde att pucken trillade fram till Karlsson, med målvakten bakom buren. Pang, 3–0 och första seniormålet var ett faktum.

– Sådant där slarv behöver man inte från Servettes sida. Det är ett enkelt mål för Olle Karlsson, sa Viaplays kommentator Magnus Dahlborn i sändningen av matchen.

Olle Karlsson skickades iväg till Hockeyallsvenskan och IK Oskarshamn under inledningen av säsongen, men har återvänt till Växjö och fått spela både 13, fem och tio minuter i SHL. Det som en av de där 08-killarna som var med och tog guld i U18-VM förra säsongen.

Smart assist av Max Isaksson

Olle Karlsson stannade på 13 minuter i 4–0-segern över Genève, men även jämnårige Ola Palme och Max Isaksson fick stora roller. Den förstnämnde tog plats i ett andra backpar med Brogan Rafferty och klev av med 16:37 i istid. Den andre var andrecenter mellan Peter Cehlarik och Olivier Nadeau, och stannade på 13:07.

Max Isaksson klev också av isen med en poäng efter att han smart spelat vidare en pass i den första perioden. Olivier Nadeau hittade nät och fick jubla med det 18-årige löftet.

Växjö Lakers – Genève Servette: 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)

Växjö: Nadeau, Henriksson, O. Karlsson, Lowe.

Genève: –