Meddelas lämna LHC – efter ”lånet”

Bytet från Linköping till AIK under säsongen har beskrivits som ett ”förtäckt lån”. Nu meddelas Oliver Johansson lämna SHL-klubben – trots sitt tidigare avtal.

Oliver Johansson meddelas lämna Linköping efter ”AIK-lånet”. Foto: Bildbyrån (montage).

Strax innan deadline för övergångar i mitten av februari bytte Oliver Johansson Linköping mot AIK. Detta trots att stockholmsklubben inte hade några SHL-lån kvar att använda. Det hela fick konkurrerande sportchefer att reagera och beskrevs, enligt Hockeynews, som ett ”förtäckt lån” då spelaren satt på kontrakt i LHC även över 2026/27.

– Det är hemligt, sa spelaren själv om sitt kontrakt till sajten.

Nu meddelar Linköping att den 22-årige forwarden lämnar – utan att nämna den tidigare överenskommelse som var skriven över nästa säsong.

– I samförstånd med Oliver har vi kommit fram till att det här är bästa lösningen för båda parter. Vi vill tacka Oliver för hans tid i Linköping Hockey Club och önska honom stort lycka till framöver, säger sportchefen Broc Little under lördagen.

Det återstår att se om AIK presenterar ett avtal med Johansson. När ”lånet” blev klart sa man att kontraktet var skrivet över resterande del av 2025/26.

Source: Oliver Johansson @ Elite Prospects