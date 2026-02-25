”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Oliver Johansson anslöt till AIK på deadline. I kväll sköt han sitt första mål – och blev hjälte i 2-1-segern mot Mora.

Sedan hyllade han lagkamraten Scott Pooley – på ett lite udda sätt.

– Jag hoppas att han kommer till Linköping, säger AIK:s Oliver Johansson till TV4.

Oliver Johansson vill att Scott Pooley lämnar AIK för spel i Linköping. Foto: TV4/Skärmdump & Johan Axelsson/Bildbyrån

AIK har varit inne i en tung trend och förlorade fyra raka matcher innan den här veckan började. Hemma mot Almtuna kom däremot en efterlängtad seger för stockholmarna efter en 4-3-vinst på Hovet. I kväll reste AIK till Dalarna för en bortamatch mot Mora – och då kom en andra raka trepoängare för ”Gnaget”.

Det var Mora som tog ledningen i matchen efter ett mål av Ethan De Jong sedan AIK-målvakten Victor Brattström stått för ett tveksamt agerande och släppte in pucken mellan benen från en snäv vinkel. AIK reste sig däremot och tog över matchbilden. Lagkaptenen Oscar Nord klev sedan fram och satte kvitteringen till 1-1 i andra perioden.

När den tredje perioden började dröjde det sedan inte länge innan bortalaget också fullbordade vändningen. Bara efter drygt en minuts spel snodde AIK åt sig pucken när Mora försökte vända på spelet. Poängkungen Scott Pooley spelade sedan över till nyförvärvet Oliver Johansson som stänkte dit pucken bakom målvakten Marcus Hellgren Smed för 2-1 till AIK. För Oliver Johansson var det hans första mål i AIK-tröjan i sin tredje match för klubben.

Oliver Johansson om Pooley: ”Hoppas han kommer till Linköping”

Mora pressade på under slutet av matchen och var nära att få in en kvittering men då höll Victor Brattström tätt och såg till att AIK också kunde vinna med 2-1. Oliver Johanssons mål blev därmed matchavgörande.

– Det är alltid gött att göra mål. Det är bara kul, säger 22-åringen till TV4 efter matchen.

Han hyllade sedan lagkamraten Scott Pooley – som har kopplats ihop med Linköping. Johansson, som själv kom till AIK från Linköping, är också tydlig med vad han tycker om Pooley.

– Han är grymt skicklig. Det var bara att smyga in där framför mål och så kom passen där rätt på bladet. Det är kul att spela med honom. Jag tycker absolut att han har kapacitet att vara en SHL-spelare, det är bara att kolla på hans kvalitéer på isen. Jag hoppas att han kommer till Linköping, säger Oliver Johansson.

Scott Pooley har gjort 54 poäng på 47 matcher i AIK den här säsongen och ligger tvåa i poängligan bakom Björklövens Liam Dower Nilsson.

Mora – AIK 1–2 (1-0,0-1,0-1)

Mora: Ethan De Jong.

AIK: Oscar Nord, Oliver Johansson.