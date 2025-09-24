Leksand kommer att få klara sig utan Max Véronneau en längre tid.

Stjärnan väntas inte vara tillbaka i träning förrän om tre till fyra veckor.

Max Véronneau kommer att missa flera veckors spel. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

I förra veckans match mot Malmö Redhawks skadades Leksands toppforward Max Véronneau. Han kunde sedan inte medverka i lördagens bortamatch mot Rögle på grund av skadan.

Nu kommer Leksand med en uppdatering om 29-åringen. Klubben meddelar på sin hemsida att Véronneau förväntas kunna återgå till full träning igen om tre till fyra veckor. Det innebär att han riskerar att vara borta i upp emot en månads spel och I värsta fall skulle han kunna missa tio matcher.

Max Véronneau är en av Leksands bästa och viktigaste spelare. Han klev fram med 1+1 i premiärvinsten mot Timrå men var sedan poänglös mot Örebro och Malmö. Säsongen 2021/22 var kanadensaren SHL:s bästa spelare med 34 mål och 60 poäng på 51 matcher och han prisades med Guldhjälmen som ligans MVP. Han har dock inte nått samma höjder de senaste åren. Vid återkomsten till Leksand 2023/24 gjorde han 17 mål och 36 poäng på 50 matcher och förra säsongen noterades Véronneau för tolv mål och 28 poäng på 51 matcher.

Samtidigt ger Leksand också besked om ytterligare några spelare i laget. Olle Strandell klev av i lördagens match mot Rögle men backen har klarat sig från skada och är uttagningsbar till morgondagens match mot Skellefteå. Forwardsduon Kalle Östman och Oskar Lang saknades dock på grund av sjukdom. De bedöms vara ”dag till dag” och det är oklart ifall de kommer att kunna spela mot Skellefteå eller inte.

