Max Véronneau tysade kritikerna direkt i SHL-premiären.

Leksands-stjärnan klev fram direkt i premiären mot Timrå IK.

– Han måste leverera, och det gör han, säger TV4:s Adam Johansson under 3–2-matchen.

Max Véronneau nätar i SHL-premiären mot Timrå. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson.

Tre år har hunnit gå sedan Max Véronneau tog emot Guldhjälmen efter hela 34 mål och 26 assist för Leksand. Ändå har Dala-laget tippats i botten av SHL-tabellen av experterna med motiveringen att truppen inte är tillräckligt bra (se videospelaren ovan).



Idag, i SHL-premiären mot Timrå IK, tystade stjärnan kritikerna genom att visa vägen.



– Vi har satt lampan på Max Véronneau. En av de här spelarna med stort lönekuvert och enorm press på sig. Han måste leverera, och det gör han här i premiäromgången, sade TV4:s kommentator Adam Johansson i sändningen av matchen.



Orden följde 2–1 för Leksand tidigt i den andra perioden, och inom kort såg även Véronneau till att spela fram Anton Johansson till 3–1. Upphämtningen från Timrås 1–1-kvittering i första perioden var ett faktum och Tegera Arena gungade även om Timrå kanske stått för en upphämtning från första 20.

”Oerhört viktigt för Leksand”

Efter en rörig situation framför mål reducerade Timrå innan andra paus genom Sebastian Hartmann.



– Vi har något bra på gång här, säger Hartmann i TV4.



Därifrån kom dock ingen kvittering. Leksand och Marcus Gidlöf i buren, höll ifrån och kunde säkra en viktig start på 2025/26-säsongen med tre poäng.



– Oerhört viktigt för Leksand att samla ihop poäng här i inledningen av säsongen med tanke på att det är tre potentiella bottenlag de möter i Timrå idag, Örebro på tisdag och Malmö på torsdag, säger TV4:s Adam Johansson efter slutsignal.



Leksand – Timrå: 3–2

Leksand: Oskar Lang, Max Veronneau, Anton Johansson.

Timrå: Linus Nässén, Sebastian Hartmann.