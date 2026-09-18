Vändningen: Spelklar till premiären

Max Lindholm.

Tidigare under veckan kom ett glädjebesked för Frölunda HC när nyförvärvet Graeme Clark fick klartecken från Migrationsverket att spela under premiären. De positiva beskeden fortsätter och nu är ävenMax Lindholm redo för matchspel. Lindholm skadade foten under en träning i april och klubben meddelade att forwarden skulle vara tillbaka i spel till "senare delen av hösten".

– Överraskande, det har gått jättebra med hans rehabilitering. Det är över förväntan, absolut. Vi satte väl en rimlig tid, med mitten av november, även om han själv inte gick med på det, säger Robert Ohlsson.

Var inte överens med Robert Ohlsson

När beskedet kom att Lindholm inte skulle vara spelklar till premiären var inte han och tränare Robert Ohlsson helt överens.

– Han textade mig ganska snabbt och sa att det kunde jag glömma, det kommer inte vara så. Han skickade tre olika namn på spelare som hade gjort comeback efter fyra och en halv månad ... så han verkar ha fått rätt, säger Ohlsson.

Med rehab under sommaren är Lindholm nu tillbaka i truppen och tränar i kedja tillsammans med Oskar Olausson och Nicklas Lasu inför seriepremiären på lördag mot Växjö Lakers.

– Det har varit tufft, man lär sig mycket. Bara att gå på toa blev en uppgift, att handla blev en uppgift och man vet inte riktigt hur allt ska gå och det är ganska ovisst. Så det har varit en tuff resa

Fler skador i Frölunda

Att Lindholm är tillbaka i spel gör att det bara är Christian Folin och Erik Thorell som är borta från Frölunda under premiären. De båda är skadade och beräknas vara tillbaka inom kort.