Graeme Clarke med NHL-erfarenhet får debutera med Frölunda på lördagens seriepremiär.

Foto: USA TODAY Sports

På lördag drar äntligen SHL igång efter lång väntan. Tidigare denna månaden värvade Frölunda HC toppforwarden Graeme Clarke som är draftad av New Jersey Devils och har spelat över 300 AHL-matcher.

Efter att ha skrivit kontrakt med Frölunda anslöt Clarke till Frölunda i början av förra veckan. Sportchef Fredrik Sjöström gick ut med att man inte skulle räkna med att Clarke spelade SHL-premiären eftersom det tar tid att ansöka om arbetstillstånd.

Idag ska Frölunda ha fått glädjebeskedet från Migrationsverket att papperna är klara och Clarke ska därför vara spelklar till lördagens seriepremiär, enligt "Raka Puckar" .

Frölunda öppnar säsongen med att möta Växjö Lakers hemma i Scandinavium.