Skadad i premiären – blir borta länge

Pontus Åberg.

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Det hann bara bli drygt tre minuters speltid innan premiären mot sin tidigare klubb Rapperswil-Jona var över för Klotens svenske forward Pontus Åberg. 32-åringen ådrog sig en överkroppsskada – och nu står det klart att han blir borta länge.

Via sin hemsida meddelar Kloten att Åberg förväntas vara borta i fyra till sex veckor, vilket innebär att han väntas vara tillbaka i spel i mitten eller slutet av oktober.

Anslöt permanent efter utlåningen

Åberg avslutade förra säsongen på lån i Kloten, efter att han lånats ut i slutet av februari från konkurrenten ZSC, innan han anslöt permanent inför den här säsongen.

Före utlåningen hade han gjort 20 poäng (7+13) på 41 matcher i ZSC och Åberg avslutade fjolårssäsongen med att göra tre poäng (2+1) på sex matcher med Kloten.

Valde spel i KHL

32-åringen lämnade SHL och Timrå efter säsongen 2021/22 och har sedan dess spenderat merparten av sin tid i Schweiz, men har även hunnit med en halv säsong i Tjeckien samt en säsong i KHL.

Inför säsongen 2023/24 skrev han ett KHL-kontrakt med den kazakiska klubben Barys Astana och var då en av fyra svenskar i den ryska ligan tillsammans med Johan Mattsson, Fredrik Claesson och Robin Press.