15-åringen får chansen i U18-landslaget

Under fredagen presenterade förbundskapten Andreas Karlsson sin andra U18-damlandslagstrupp för säsongen. Truppen utgörs till stora delar av spelare födda 2009 samt 2010, men det finns även en spelare född 2011 med i den svenska truppen.
När U18-damlandslaget spelar fyrnationsturnering i Tranås vid månadsskiftet kommer 15-åriga Amanda Wildt Appelgren att finnas med i truppen. Målvakten är uttagen tillsammans med Thea Holmberg (MoDo) inför matcherna mot Japan, Tjeckien och Finland.
– Kul att möta ett annat lag (Japan) som vi inte har spelat mot sedan vi möttes i junior-VM i Finland. Jag tror det kommer ge oss och våra spelare väldigt mycket att möta ett annat typ av motstånd, som kanske spelar på ett lite annorlunda sätt, säger Andreas Karlsson i ett pressmeddelande.
Etablerade SDHL-spelare i laget
Amanda Wildt Appelgren är sedan denna säsong hemmhörande i Frölundas organisation. Hon är fostrad i Ulricehamns IF och har de senaste två säsongerna spelat TV-pucken för Västergötland, vilket hon också har åldern inne för att göra även denna säsong.
I det svenska U18-landslaget återfinns även etablerade SDHL-spelare i form av Brynäs forward Ebba Hesselvall (född 2009), Luleås forward Edith Larsson Örnkloo (2009) och Linköpings back Emma Johnson (2009).
Sverige kommer att spela fyra matcher under samlingen i Tranås, där man inleder med en match mot Japan på onsdagen (30 september) följt av matcher på fredag, lördag och söndag mot Tjeckien, Finland och ett avslutande returmöte med Japan.
U18-damlandslagets trupp
Målvakter
Amanda Wildt Appelgren, Frölunda HC
Thea Holmberg, MoDo Hockey
Backar
Elsa Blårand, Linköping HC
Ida Hansson, Luleå HF
Lova Karlström, MoDo Hockey
Emma Johnson, Linköping HC
Vera Svedung, Frölunda HC
Nike Bondesson, Frölunda HC
Svea Nordqvist, Brynäs IF
Nova Stålnacke, Skellefteå AIK
Forwards
Filippa Fernström, Brynäs IF
Hedvig Augustsson, Frölunda HC
Malou Hassinen, SDE HFA
lice Nilson, Brynäs IF
Edith Larsson Örnkloo, Luleå HF
Selma Lindén, Frölunda HC
Tilia Lindgren, Skellefteå AIK
Alice Moberg, Brynäs IF
Tindra Medin, Frölunda HC
Greta Johansson, MoDo Hockey
Maja Stäring, Frölunda HC
Ebba Hesselvall, Brynäs IF
Sveriges spelschema
30 september klockan 13.00: Sverige-Japan
2 oktober klockan 19.00: Sverige-Tjeckien
3 oktober klockan 17.00: Sverige-Finland
4 oktober klockan 15.30: Sverige-Japan