15-åringen får chansen i U18-landslaget

Andreas Karlsson har tagit ut Amanda Wildt Appelgren i U18-landslaget.

Foto: Bildbyrån, Simon Eld

Under fredagen presenterade förbundskapten Andreas Karlsson sin andra U18-damlandslagstrupp för säsongen. Truppen utgörs till stora delar av spelare födda 2009 samt 2010, men det finns även en spelare född 2011 med i den svenska truppen.

När U18-damlandslaget spelar fyrnationsturnering i Tranås vid månadsskiftet kommer 15-åriga Amanda Wildt Appelgren att finnas med i truppen. Målvakten är uttagen tillsammans med Thea Holmberg (MoDo) inför matcherna mot Japan, Tjeckien och Finland.

– Kul att möta ett annat lag (Japan) som vi inte har spelat mot sedan vi möttes i junior-VM i Finland. Jag tror det kommer ge oss och våra spelare väldigt mycket att möta ett annat typ av motstånd, som kanske spelar på ett lite annorlunda sätt, säger Andreas Karlsson i ett pressmeddelande.

Etablerade SDHL-spelare i laget

Amanda Wildt Appelgren är sedan denna säsong hemmhörande i Frölundas organisation. Hon är fostrad i Ulricehamns IF och har de senaste två säsongerna spelat TV-pucken för Västergötland, vilket hon också har åldern inne för att göra även denna säsong.

I det svenska U18-landslaget återfinns även etablerade SDHL-spelare i form av Brynäs forward Ebba Hesselvall (född 2009), Luleås forward Edith Larsson Örnkloo (2009) och Linköpings back Emma Johnson (2009).

Sverige kommer att spela fyra matcher under samlingen i Tranås, där man inleder med en match mot Japan på onsdagen (30 september) följt av matcher på fredag, lördag och söndag mot Tjeckien, Finland och ett avslutande returmöte med Japan.

U18-damlandslagets trupp

Målvakter

Amanda Wildt Appelgren, Frölunda HC

Thea Holmberg, MoDo Hockey

Backar

Elsa Blårand, Linköping HC

Ida Hansson, Luleå HF

Lova Karlström, MoDo Hockey

Emma Johnson, Linköping HC

Vera Svedung, Frölunda HC

Nike Bondesson, Frölunda HC

Svea Nordqvist, Brynäs IF

Nova Stålnacke, Skellefteå AIK

Forwards

Filippa Fernström, Brynäs IF

Hedvig Augustsson, Frölunda HC

Malou Hassinen, SDE HFA

lice Nilson, Brynäs IF

Edith Larsson Örnkloo, Luleå HF

Selma Lindén, Frölunda HC

Tilia Lindgren, Skellefteå AIK

Alice Moberg, Brynäs IF

Tindra Medin, Frölunda HC

Greta Johansson, MoDo Hockey

Maja Stäring, Frölunda HC

Ebba Hesselvall, Brynäs IF

Sveriges spelschema

30 september klockan 13.00: Sverige-Japan

2 oktober klockan 19.00: Sverige-Tjeckien

3 oktober klockan 17.00: Sverige-Finland

4 oktober klockan 15.30: Sverige-Japan