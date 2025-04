Svaret efter ryktet: ”Det får vi ta då”

Just nu kämpar Max Lindholm och Skellefteå för att ta sig förbi Brynäs och gå till SM-finalen.

Samtidigt har det ryktats om att forwarden kan lämna klubben, trots ett befintligt kontrakt nästa säsong.

— Vad som händer nästa säsong… Det får vi ta då, säger Lindholm till Folkbladet.

Max Lindholm är inne på sin tredje säsong i Skellefteå. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån.

Skellefteå befinner sig just nu i ett tuff läge i semifinalen. Laget ligger under med 2-0 i matchserien mot Brynäs. Detta vill regerande mästarna nu vända på för att försöka ta sitt andra guld i rad. Samtidigt som Skellefteå kämpar för att förlänga säsongen har det kommit rykten om att Max Lindholm ska lämna klubben efter säsongen.



Enligt Hockeynews uppgifter kan Lindholm lämna Skellefteå för Frölunda till nästa säsong. Detta kom som ett oväntat besked då 27-åringens kontrakt med Skellefteå även sträcker sig över nästa säsong. Lindholm själv vill däremot inte kommentera ryktena än.



— Vad ska jag säga? Jag är inne på mitt tredje år här och kommer att göra allt jag kan för att vinna ett till guld med Skellefteå. Jag har fått vinna ett guld här och vill gärna vinna ett till. Vad som händer nästa säsong… Det får vi ta då, säger Lindholm till Folkbladet.

”Perfekt plats att vara på”

Lindholm har under de tre senaste säsongerna spelat i Skellefteå. Under sin tid i klubben har forwarden tagit en silvermedalj, ett guld och befinner sig nu i semifinal. Det har minst sagt varit en framgångsrik tid i Skellefteå för Lindholm, som nu hoppas på ett ytterligare guld.



— Det har varit tre fantastiska år så här långt. Jag hade inte kunnat drömma om den utvecklingen jag har haft när jag flyttade upp hit. Rent hockeymässigt finns det absolut ingenting att gnälla på. Den här klubben kommer att vara med och slåss om guldet under de närmaste tio åren, så vill man vinna titlar är det här en perfekt plats att vara på, säger Lindholm.



Skellefteå och Lindholm har däremot en väldigt tuff uppgift framför sig om de vill ta sig till finalen igen för tredje året i rad. Att vända ett 2-0-underläge i ett slutspel har endast skett fyra gånger i historien.



Det återstår att se ifall Skellefteå kan vända matchserien mot Brynäs och var Lindholm hamnar efter säsongen. Något officiellt besked kommer inte komma förrän efter säsongen.