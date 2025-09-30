Brynäs mardröm: Säsongens femte förlust

Seger för Frölunda med 3–1 mot Brynäs

Frölundas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Max Lindholm gjorde två mål för Frölunda

Hemmalaget Frölunda tog hem de tre poängen efter seger mot Brynäs i SHL. 3–1 (1–0, 2–0, 0–1) slutade tisdagens match.

Segern var Frölundas sjätte på de senaste sju matcherna.

Frölundas Max Lindholm tvåmålsskytt

Frölunda tog ledningen efter 15 minuters spel, genom Max Lindholm på pass av Henrik Tömmernes och Jacob Peterson. Även i andra perioden var Frölunda starkast och gick från 1–0 till 3–0 genom mål av Max Lindholm och Arttu Ruotsalainen. 6.04 in i tredje perioden nätade Brynäs Greg Scott framspelad av Anton Rödin och Johannes Kinnvall och reducerade. Men mer än så orkade Brynäs inte med.

Torsdag 2 oktober 19.00 möter Frölunda Skellefteå AIK borta i Skellefteå Kraft Arena medan Brynäs spelar hemma mot Timrå IK.

Frölunda–Brynäs 3–1 (1–0, 2–0, 0–1)

SHL, Scandinavium

Första perioden: 1–0 (15.34) Max Lindholm (Henrik Tömmernes, Jacob Peterson).

Andra perioden: 2–0 (26.29) Max Lindholm (Henrik Tömmernes, Jacob Peterson), 3–0 (39.21) Arttu Ruotsalainen (Erik Thorell, Filip Cederqvist).

Tredje perioden: 3–1 (46.04) Greg Scott (Anton Rödin, Johannes Kinnvall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 4-0-1

Brynäs: 2-0-3

Nästa match:

Frölunda: Skellefteå AIK, borta, 2 oktober

Brynäs: Timrå IK, hemma, 2 oktober