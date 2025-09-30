Frans Haara missar rivalmötet mellan Skellefteå och Luleå. Max Krogdahl tar istället plats i laget efter en period på bänken.

– Är det inte tufft att bli petad så är det ingen anledning att spela hockey, säger han till Norran.

Max Krogdahl får chansen i mötet med Luleå. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån.

Under kvällen drabbar Skellefteå och Luleå samman i ett klassiskt rivalmöte – då saknas kuggen Frans Haara. Rapporten kommer från Norran under tisdagseftermiddagen, där sjukdom beskrivs som anledningen till frånvaron.

Istället får norrmannen Max Krogdahl chansen efter en period på bänken.

– Jag är extremt taggad, det ska bli väldigt kul att spela igen. Jag har längtat, säger Max Krogdahl till Norran.

”Ska göra allt för att inte bli petad igen”

26-åringen anslöt till Skellefteå efter en säsong med Djurgården, då han var med och spelade upp laget till SHL. Under fjolårssäsongen noterades han för två poäng (0+2) på 38 matcher. Det har dock inte blivit särskilt mycket spel i SHL. Försvararen har bara funnits med i laguppställningen i två matcher under inledningen av SHL-säsongen (mot Djurgården och Färjestad).

– Är det inte tufft att bli petad så är det ingen anledning att spela hockey. Men jag har försökt ta det som en chans att träna ännu hårdare och nu ska jag göra allt för att inte bli petad igen, säger han.

Försvararen har tidigare gjort 181 matcher i Hockeyallsvenskan och noterats för 34 poäng (4+30).

Source: Max Krogdahl @ Elite Prospects