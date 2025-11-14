”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Skellefteå-backen Max Krogdahl straffas av disciplinnämnden.

Han döms till 5 000 kronor i böter för en filmning i gårdagens SHL-match mot Timrå.

Max Krogdahl döms för filmning. Foto: Johan Löf/Bildbyrån & SHL/Skärmdump

Djurgårdens forward Mathias Emilio Petterssen stängdes av i tre matcher för en stygg slashing över nacken på Luleås Frédéric Allard. Men han är inte den enda SHL-spelaren att straffas av disciplinnämnden under fredagen.

Även Max Krogdahl i Skellefteå fälls av DN.

Tidigare under dagen anmäldes Krogdahl för en filmning. Det var under slutet av gårdagens SHL-match mellan Skellefteå och Timrå som incidenten inträffade. Krogdahl faller till synes lätt efter att ha fått ett slag över benet från Timrås Eddie Genborg vilket ledde till en tripping-utvisning på Genborg. Efteråt anmäldes däremot Krogdahl för filmning – något som han själv nekar till.

”Jag får en hård slashing på min bakre fot medan jag är i ett steg på väg framåt vilket gör att benet sträcks bakåt och överkroppen faller framåt så att jag tappar balansen, något som är naturligt med tanke på mitt momentum framåt. Jag har inget att vinna på att filma i det här läget av matchen då vi leder med 4–0. Jag tappar balansen när han slashar mig hårt på min fot medan jag är i en rörelse framåt, vilket gör att jag faller. Jag tycker att detta tydligt framgår av videon på situationen. Jag skulle aldrig filma i en match då det strider mot idrottens moral och inte hör hemma i ishockey. Jag hoppas att ni ser på videon att jag faktiskt bara tappar balansen”, uppger Krogdahl till disciplinnämnden i ett uttalande i domen.

Max Krogdahl bötfälls efter filmningen

Men disciplinnämnden delar inte Max Krogdahls syn på situationen. I stället har nämnden valt att straffa norrmannen med 5 000 kronor i böter för att ha förstärkt situationen i syfte att få med sig en utvisning.

”Max Krogdahl lurar domaren att ta en trippingutvisning. Utanför spelet så knuffar Krogdahl en Timråspelare till isen och då slår spelaren i Timrå lite lätt på benet och då kastar sig Krogdahl och domaren tar en utvisning på spelaren i Timrå. Genom filmsekvensen finner nämnden det utrett att Max Krogdahl gjort sig skyldig till Diving som påstås i anmälan. Nämnden anser att den är av sådan art att den bör leda till bestraffning i form av ett måttligt bötesstraff”, står det i beslutet.

