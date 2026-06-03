Tomas Hertl blev stor matchhjälte i den första Stanley Cup-finalen. Den tjeckiska centern klev fram och blev matchvinnare igen – efter sin 29 (!) matcher långa måltorka.

— Det var inte så att jag inte skapade chanser. Det är först när chanserna uteblir under flera matcher som man börjar bli orolig, säger 32-åringen till Daily Facoff.

Tomas Hertl och Joe Pavelski.

Foto: Bildbyrån.

Den här texten publicerades ursprungligen på Daily Faceoff och är översatt till svenska. Originaltexten kan du läsa här!

RALEIGH – För tre och en halv vecka sedan kändes bilden av Tomas Hertl med armarna i luften efter ett matchvinnande mål i Stanley Cup-finalen som en avlägsen hägring.

Hertl kämpade då med en måltorka som sträckte sig över 29 matcher – de sista 20 matcherna av grundserien och de nio första i slutspelet. I jakten på att börja bidra offensivt för Vegas Golden Knights igen, något som förväntas av en tvåfaldig 30-målsskytt och en viktig pjäs i powerplay, försökte Hertl allt.

Efter Vegas 5–4-seger borta mot Carolina Hurricanes på tisdagskvällen berättade han att han under den tyngsta perioden i maj satt och tittade på Youtube-klipp av sig själv för att försöka förstå vad han gjorde rätt när målen kom.

Han pratade också med familjen.

Men det var först efter ett samtal från en gammal vän och lagkamrat som han började tro på sig själv igen.

På andra sidan luren fanns Joe Pavelski.

De båda spelade tillsammans i San Jose Sharks och nådde Stanley Cup-finalen säsongen 2015/16. Pavelski, som gjorde 74 slutspelsmål och avgjorde 18 matcher under sin 18 år långa NHL-karriär, gav Hertl den knuff han behövde.

– Vi pratade i ungefär 30 minuter och han hjälpte mig verkligen mycket. Vi har alltid stått varandra nära och han är en fantastisk målskytt som varit med om mycket. Han ringde mig och pratade om vad jag behövde göra, säger Hertl till Daily Faceoff.

– Dagen efter vårt samtal mötte vi Anaheim och då gjorde jag mitt första mål. Det var väldigt fint av honom. Han skickar fortfarande sms till mig. Jag uppskattar det verkligen, och självklart har lagkamraterna också stöttat mig hela tiden.

Hertl bröt måltorkan när han gjorde mål i den fjärde matchen av Vegas andra slutspelsrunda mot Anaheim Ducks. Sedan dess har han hittat nätet fyra gånger på åtta matcher, inklusive två matchvinnande mål på de tre senaste matcherna.

– Det var inte så att jag inte skapade chanser. Det är först när chanserna uteblir under flera matcher som man börjar bli orolig. Men så länge chanserna kommer måste man fortsätta göra samma saker. Till slut fick jag en studs med mig och därefter började allt lossna.

Tortorella: ”Vi gav honom tid”

Hertl har rätt i att chanserna fanns där. Under sina nio mållösa inledande slutspelsmatcher ledde han faktiskt Vegas i individuella målchanser per 60 minuter vid spel fem mot fem.

Att han fortsatt vara ett offensivt hot gav honom också lite extra tålamod från tränaren John Tortorella.

– Vi gav honom tid. Det tog lite tid, säger Tortorella till Daily Faceoff.

– Men tiden började bli knapp. Jag tycker att Tommys spel förändrades när han väl gjorde mål. Han jobbade hårt med andra delar av sitt spel, men vi behövde mer från honom. Nu har han klivit fram vid en väldigt viktig tidpunkt och gett oss stabila minuter.

Nu har fördämningen brustit – och lagkamraterna kunde inte vara gladare.

– Det har betytt enormt mycket, säger Colton Sissons.

– Han är en så viktig del av vår offensiv. Jag vet att det var tufft för honom att inte få utdelning under en period, men han fortsatte att jobba. Chanserna fanns där hela tiden, puckarna ville bara inte gå in. Ibland är hockeyn sådan. Jag är verkligen glad för hans skull och vi behöver att det fortsätter genom hela serien.

Två dominanta lag fick möta sin jämlike

Hertls avgörande mål satte punkt för en svängig kväll där båda lagen skickade en tydlig signal till varandra: vägen genom slutspelet kommer att bli betydligt tuffare än tidigare rundor.

Det var dock Vegas som fick den första kallduschen.

Golden Knights kom till finalen efter att ha svept Presidents’ Trophy-vinnaren Colorado Avalanche och gått 12–4 genom de tre första slutspelsrundorna. Men Carolina behövde bara 25 sekunder för att ta ledningen i den första finalmatchen när Nikolaj Ehlers avslutade ett två-mot-ett-anfall tillsammans med Jordan Martinook.

Den första perioden tillhörde Hurricanes. Precis som så många gånger tidigare under slutspelet lutade de isen till sin fördel och skapade ett massivt tryck mot Vegas. Ehlers gjorde också 2–0 efter att ha fångat upp en perfekt långpassning från backen Jalen Chatfield och avgjort på ett friläge.

Det såg ut att bli en överkörning.

Men så blev det inte.

William Karlsson reducerade innan den första perioden var över. Bara 30 sekunder in i den andra perioden kvitterade Ivan Barbashev med ett direktskott upp i nättaket bakom Frederik Andersen.

Plötsligt var det Vegas som tog över initiativet. Golden Knights vände matchbilden och skapade fler målchanser än Carolina under den andra perioden. Efter att Brett Howden och Jordan Staal bytt mål med varandra stod det 3–3 efter 40 minuter.

Två lag som till stora delar dominerat sina motståndare under slutspelet hade till slut hittat en värdig motståndare.

Howden gav Vegas ledningen med 4–3 genom sitt elfte slutspelsmål efter ett läckert pass från Shea Theodore. Men Carolina svarade när Shayne Gostisbehere överlistade Carter Hart med ett handledsskott.

Avgörandet kom med 3.24 kvar att spela.

Efter ett fint växelspel med Sissons kunde Hertl sätta dit 5–4.

Tomas Hertl hjälte i Stanley Cup-final ett

Match 1 blev betydligt öppnare och mer fram-och-tillbaka än många hade väntat sig. Trots att Vegas stundtals fick jaga spelet, särskilt i den första perioden, tappade laget aldrig lugnet.

– Även när vi låg under med 0–2 tyckte jag att vi hade haft flera bra byten. Vi måste vara tålmodiga. Hur vi spelar kräver tålamod, och blir man för ivrig mot ett sådant här lag kan de straffa dig direkt. De är så pass bra, säger Tortorella.

– Vi vet hur vi måste spela, men det finns också en del lärdomar från den här matchen som vi måste ta med oss inför match två.

Tålamod.

Det är ett ord som Tomas Hertl förmodligen förstår bättre än någon annan i Vegas just nu. Precis som sitt lag var han nere för räkning – men aldrig uträknad under tisdagskvällen i Raleigh.