Bra start för Vegas mot Carolina

Seger för Vegas med 5–4 mot Carolina

Tomas Hertl matchvinnare för Vegas

Tre mål för Vegas utan svar

Med 5–4 (1–2, 2–1, 2–1) på bortaplan har Vegas tagit ett greppet mot Carolina i Stanley Cup, final herr. Vegas leder matchserien med 1-0.

Tomas Hertl slog till 16.36 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 5–4-mål.

Carolina nästa för Vegas

Carolina tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0.

Vegas reducerade dock till 2–1 genom Shea Theodore efter 13.28.

Därefter fixade Vegas Ivan Barbasjov och William Karlsson att laget vände underläge till ledning med 2–3.

Carolina kvitterade till 3–3 genom Jordan Staal assisterad av K’Andre Miller och Jordan Martinook i andra perioden.

Vegas gjorde 3–4 genom Brett Howden på pass av Shea Theodore och Brayden McNabb efter 1.21 i tredje perioden.

Carolina kvitterade till 4–4 genom Shayne Gostisbehere efter 11.19 av perioden.

Vegas kunde dock avgöra till 4–5 med 3.24 kvar av matchen genom Tomas Hertl.

Vegas Brayden McNabb hade tre assists och Shea Theodore gjorde ett mål och två assist.

Nästa match spelas på fredag 02.00.

Carolina–Vegas 4–5 (2–1, 1–2, 1–2)

Stanley Cup, final herr

Första perioden: 1–0 (0.25) Nikolaj Ehlers (Jaccob Slavin, Jalen Chatfield), 2–0 (12.08) Nikolaj Ehlers (Jalen Chatfield), 2–1 (13.28) Shea Theodore (Brayden McNabb, Cole Smith).

Andra perioden: 2–2 (20.30) Ivan Barbasjov (Jack Eichel, Brayden McNabb), 2–3 (24.35) William Karlsson (Mitch Marner, Brett Howden), 3–3 (32.42) Jordan Staal (K’Andre Miller, Jordan Martinook).

Tredje perioden: 3–4 (41.21) Brett Howden (Shea Theodore, Brayden McNabb), 4–4 (51.19) Shayne Gostisbehere (Logan Stankoven, Jackson Blake), 4–5 (56.36) Tomas Hertl (Colton Sissons, Shea Theodore).

Utvisningar, Carolina: 3×2 min. Vegas: 2×2 min.

Ställning i serien: Carolina–Vegas 0–1 (bäst av 7)

Nästa match:

5 juni, 02.00, Carolina–Vegas