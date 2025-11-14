”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Djurgårdens Mathias Emilio Petterssen stängs av i tre matcher och döms till böter efter gårdagens match mot Luleå. Forwarden straffas för en slashing mot Luleås Frederic Allard i slutet av tredje perioden, meddelar disciplinnämnden.

Mathias Emilio Pettersen. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån.

Det var under gårdagens match mellan Djurgården och Luleå som forwarden Mathias Emilio Petterssen åkte på ett matchstraff för slashing, efter en situation som uppstod efter Luleås 2-2-mål. Det var i samband med firandet efter målet som Petterssen slår med sin klubba och träffar Luleås Frederic Allard över nacken.

Nu stängs forwarden av i tre matcher och tvingas böta 18 300 kronor. Disciplinnämnden menar att händelsen medförde en ”stor skaderisk”, och att Allard inte hade någon möjlighet att försvara sig.

Petterssen har svarat för åtta poäng (2+6) på 18 matcher i SHL, forwarden värvades från Texas Stars i AHL inför säsongen. 25-åringen missar nu de kommande matcherna mot Skellefteå, Linköping och Färjestad.

Source: Mathias Emilio Pettersen @ Elite Prospects