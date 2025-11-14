”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Mathias Emilio Pettersen och Max Krogdahl anmäls till disciplinnämnden. De båda spelarna riskerar nu avstängning respektive böter efter gårdagens matcher.

Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån.

Mathias Emilio Pettersen tog ett matchstraff med bara sekunder kvar mot Luleå. Norrbottningarna kunde sedan utnyttja det för att avgöra på övertiden. Samtidigt som nu även Max Krogdahl misstänks för en filmning under samma match.

De båda spelarna riskerar nu att straffas av disciplinnämnden.

Djurgårdsforwarden anmäls efter att ha slashat Fredric Allard i Luleå i nacken. Situationen uppstod efter att Luleå kvitterat till 2-2 med bara åtta sekunder kvar av matchen. Nu riskerar norrmannen alltså att bli avstängd i ett par matcher.

Mathias Emilio Pettersen inte ensam till disciplinnämnden

Samtidigt anmäls alltså även Max Krogdahl, som förövrigt spelade i Djurgården förra säsongen. Nu i Skellefteå misstänks backen för en filmning. Det var i gårdagens match mot Timrå som han fick med sig en tripping-utvisning. Något som situationsrummet nu vill kika extra på. I det här fallet är däremot böter maxstraff.

Disciplinnämndens domar väntas komma under dagen.