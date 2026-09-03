Mattias Tedenby blir kvar i HV71 till seriestart.

Foto: David Wreland/Bildbyrån.

"Det har varit lite småskavanker och så ringde de och frågade om jag kunde komma."

Orden kom från Mattias Tedenby, i Jönköpings-Posten , efter att han tidigare i veckan dykt upp för att träna med HV71 igen. Detta trots att SHL-klubben tidigare bekräftat att 36-åringen inte erbjudits ett nytt avtal efter 2025/26. Bakgrunden till hans medverkan på träningen var skador på forwardssidan, och Tedenby själv var öppen kring sin framtid.

– Är det inte HV är det utomlands, sade profilen med tolv säsonger bakom sig i HV-tröjan.

Nu står det klart att Jönköpingsklubben också skriver ett korttidskontrakt med Tedenby – fram till seriestarten 2026/26. Det när Aleksi Heponiemi, Martin Johnsen och Oskar Stål-Lyrenäs är indisponibla.

– Han får lagträning och matcher i benen samtidigt som vi kan fylla ut truppen efter de skador vi just nu har. Initialt kommer kontraktet gälla fram till seriestart och sedan får både vi och Mattias utvärdera läget för framtiden, säger sportchefen Johan Hult på lagets sajt.

– Det är alltid en ära att dra på sig HV-tröjan och detta blev en bra lösning där jag får hålla igång och komma i matchträning, säger Tedenby.

Tedenby är med i HV-laget som spelar matcher i Malmö redan i helgen, och följer sedan upp det med spel i genrepet mot Djurgården 12 september.