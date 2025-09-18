Sampo Ranta gjorde tidigt klart med Örebro inför den här säsongen.

Då ville MoDo göra sig av med forwarden.

– Vi tittade på alternativ och vi försökte med trejder för att snabba på processen men vi kom inte i mål, säger tränaren Mattias Karlin till Örnsköldsviks Allehanda.

Sampo Ranta och Mattias Karlin.

Foto: Bildbyrån

I mitten av december avslöjade Expressen att den dåvarande MoDo-forwarden Sampo Ranta var klar för spel i Örebro till säsongen 2025/26.

För Örnsköldsviks Allehanda bekräftar tränaren Mattias Karlin att klubben därefter hade planer på att göra sig av med forwarden under fjolårssäsongen.

– Absolut, det fanns. Vi tittade på alternativ och vi försökte med trejder för att snabba på processen men vi kom inte i mål, säger Karlin till tidningen.

”Klart att vi hade ett snack om det”

Fram till att uppgifterna publicerades i Expressen hade Ranta producerat 13 poäng (5+8) på 23 matcher och var MoDos näst poängbäste spelare. Under andra halvan av säsongen sjönk produktionen en aning för finländaren och Ranta var även petad i slutet av säsongen.

– Det är klart att vi hade ett snack om det och vi sa ”du är Modos spelare och kommer du att köra in i kaklet?”, säger Karlin.

Totalt producerade Ranta 25 poäng (10+15) på 48 matcher för MoDo i SHL:s grundserie förra säsongen. I kvalspelet mot HV71 blev det en poäng (1+0) på sex matcher. Ranta presenterades som Örebros spelare i början av april, där han skrev på ett tvåårskontrakt med SHL-klubben.

25-åringen har inlett säsongen med två matcher utan poäng och forwarden ådrog sig en skada i förlustmatchen mot Leksand i tisdags.