Sampo Ranta gjorde tidigt klart med Örebro inför den här säsongen.
Då ville MoDo göra sig av med forwarden.
– Vi tittade på alternativ och vi försökte med trejder för att snabba på processen men vi kom inte i mål, säger tränaren Mattias Karlin till Örnsköldsviks Allehanda.
I mitten av december avslöjade Expressen att den dåvarande MoDo-forwarden Sampo Ranta var klar för spel i Örebro till säsongen 2025/26.
För Örnsköldsviks Allehanda bekräftar tränaren Mattias Karlin att klubben därefter hade planer på att göra sig av med forwarden under fjolårssäsongen.
– Absolut, det fanns. Vi tittade på alternativ och vi försökte med trejder för att snabba på processen men vi kom inte i mål, säger Karlin till tidningen.
”Klart att vi hade ett snack om det”
Fram till att uppgifterna publicerades i Expressen hade Ranta producerat 13 poäng (5+8) på 23 matcher och var MoDos näst poängbäste spelare. Under andra halvan av säsongen sjönk produktionen en aning för finländaren och Ranta var även petad i slutet av säsongen.
– Det är klart att vi hade ett snack om det och vi sa ”du är Modos spelare och kommer du att köra in i kaklet?”, säger Karlin.
Totalt producerade Ranta 25 poäng (10+15) på 48 matcher för MoDo i SHL:s grundserie förra säsongen. I kvalspelet mot HV71 blev det en poäng (1+0) på sex matcher. Ranta presenterades som Örebros spelare i början av april, där han skrev på ett tvåårskontrakt med SHL-klubben.
25-åringen har inlett säsongen med två matcher utan poäng och forwarden ådrog sig en skada i förlustmatchen mot Leksand i tisdags.
