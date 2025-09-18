Prenumerera

Logga in

Karlin avslöjar: Ville göra sig av med forwarden

Author image
Rasmus Kågström
Redaktör

Följ HockeySverige på

Google news

Sampo Ranta gjorde tidigt klart med Örebro inför den här säsongen.
Då ville MoDo göra sig av med forwarden.
– Vi tittade på alternativ och vi försökte med trejder för att snabba på processen men vi kom inte i mål, säger tränaren Mattias Karlin till Örnsköldsviks Allehanda.

Sampo Ranta och Mattias Karlin
Sampo Ranta och Mattias Karlin.
Foto: Bildbyrån

I mitten av december avslöjade Expressen att den dåvarande MoDo-forwarden Sampo Ranta var klar för spel i Örebro till säsongen 2025/26.

För Örnsköldsviks Allehanda bekräftar tränaren Mattias Karlin att klubben därefter hade planer på att göra sig av med forwarden under fjolårssäsongen.

– Absolut, det fanns. Vi tittade på alternativ och vi försökte med trejder för att snabba på processen men vi kom inte i mål, säger Karlin till tidningen.

”Klart att vi hade ett snack om det”

Fram till att uppgifterna publicerades i Expressen hade Ranta producerat 13 poäng (5+8) på 23 matcher och var MoDos näst poängbäste spelare. Under andra halvan av säsongen sjönk produktionen en aning för finländaren och Ranta var även petad i slutet av säsongen.

– Det är klart att vi hade ett snack om det och vi sa ”du är Modos spelare och kommer du att köra in i kaklet?”, säger Karlin.

Totalt producerade Ranta 25 poäng (10+15) på 48 matcher för MoDo i SHL:s grundserie förra säsongen. I kvalspelet mot HV71 blev det en poäng (1+0) på sex matcher. Ranta presenterades som Örebros spelare i början av april, där han skrev på ett tvåårskontrakt med SHL-klubben.

25-åringen har inlett säsongen med två matcher utan poäng och forwarden ådrog sig en skada i förlustmatchen mot Leksand i tisdags.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen