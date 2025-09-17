Han klev av senast i Örebros 2–4-förlust mot Leksand.

Nu kommer ett första besked från Niklas Eriksson om Sampo Ranta.

– Han kommer att undersökas vidare, säger SHL-tränaren till NA.

Niklas Eriksson och Sampo Ranta mot Leksand. Foto: Bildbyrån (montage).

Sampo Ranta har hunnit spela två matcher i sin nya tröja. Den tredje får han vänta på.



Det finske nyförvärvet tränade inte under onsdagen efter att han klivit av med en skada senast i 2–4-förlusten mot Leksand. Beskedet kommer från Nerikes Allehanda och efter det lättare träningspasset följs det hela även upp av några ord från huvudtränaren Niklas Eriksson.



– Han kommer att undersökas vidare. Vi kommer inte komma ut med någon form av information nu om hur allvarlig skadan är och så där. Men han spelar inte i morgon (mot Frölunda), det är det vi säger här och nu. Det kommer komma mer information om honom i veckan, säger Eriksson till NA.



Kalle Kossila, Teemu Turunen och Christopher Mastomäki saknades även under onsdagen, men i deras fall är det snarare en försiktighetsåtgärd.

Niklas Eriksson: ”Det är inte okej”

Den nu 25-årige Sampo Ranta kom till Sverige 2023. Två säsonger med MoDo senare var det dags för något nytt, och valet föll på Örebro. Ännu har den NHL-testade forwarden dock inte presenterat sig i klubben.



Örebro vann SHL-premiären mot HV71 med 4–3, men tappade en 2–0-ledning till förlust uppe i Dalarna.



– Vi hade en bra genomgång och adresserade vissa saker till gruppen som vi kommit överens om vad gäller målsättning. Vi levde inte upp till det och det är inte okej. Där måste vi verkligen titta oss själva i spegeln, säger Eriksson till NA om hur man reflekterat under onsdagen.

