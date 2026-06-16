Matteus Ward och Jesper Sellgren blir långvariga i Luleå.

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Luleå Hockey uppges få behålla två av sina viktigaste spelare för en lång tid framöver.

I går var det deadline för NHL -klubbar att värva spelare från SHL. Ett namn som har nämnts i diskussionerna är Luleås stjärnmålvakt Matteus Ward som återigen var lysande i SM-slutspelet. Ward omgärdades av NHL-rykten redan förra året efter att ha blivit stor hjälte när Luleå vann SM-guld men blev sedan kvar.

Nu har deadline också passerat utan att Ward fått något avtal borta i NHL. I stället ser 24-åringen ut att säkra sin framtid i Norrbotten för den överskådliga framtiden.

Expressen uppger under tisdagen att Luleå och Matteus Ward ska ha enats om ett nytt långtidskontrakt. Ward har just nu ett kontrakt som löper ut 2027, alltså efter den kommande säsongen. Det nya avtalet ska gälla i flera år och väntas alltså täcka ett flertal säsonger efter 2027.

Matteus Ward är däremot inte den enda Luleåspelaren att säkra sin framtid i klubben.

Här är spelarna med utgående kontrakt i Luleå

Samtidigt kommer också Norrbottens-Kuriren med uppgifter om att toppbacken Jesper Sellgren förlänger sitt kontrakt med Luleå. Tidningen skriver att parterna har kommit överens och att Sellgren redan ska ha skrivit på ett nytt långtidsavtal och även han ska därmed vara klar för flera år till i Norrbotten.

Luleå säkrar alltså upp två av sina viktigaste spelare med utgående kontrakt nästa år. Det är därmed endast sju spelare kvar med avtal som löper ut 2027. Det handlar om lagkaptenen Erik Gustafsson samt Pontus Andreasson , Filip Eriksson , Otto Leskinen och Ben Tardif tillsammans med talangerna Jakob Ihs Wozniak och David Granberg .

Matteus Ward kom till Luleå 2022 och efter att först ha varit tvåa bakom Joel Lassinantti har målvakten klivit fram och tagit över förstaspaden i Luleå. Han ledde laget till SM-guld 2025 med sitt storspel och är nu en av SHL:s bästa målvakter.

Jesper Sellgren har varit en nyckelspelare för Luleå under många år där har han gjort sex säsonger över två sejourer. Sedan förra året är Sellgren också assisterande kapten i Luleå. Totalt har han gjort 138 poäng på 372 matcher i Luleåtröjan under sin karriär.

Source: Matteus Ward @ Elite Prospects