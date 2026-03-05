Leksand vinner igen – trots matchstraffet

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Leksand kan inte sluta vinna i SHL. Mot Luleå var de illa ute i den tredje perioden efter ett matchstraff på Oskar Lang – men tog tillbaka matchen och vann med 3-1.

Oskar Lang fick lämna matchen mot Luleå efter ett matchstraff.

Foto: Bildbyrån.

Leksand var klart bättre än Luleå i de första två perioderna och hade 1-0 med sig efter två perioder. Jumbon, som har varit stekheta den senaste tiden har stuckit ut just i defensiven. Med nollan intakt började laget däremot dra på sig utvisningar.

Först var det Tinus Luc Koblar som åkte på en utvisning för interference.

Sedan fick Oskar Lang ut pucken och krokade ihop med Anton Levtchi. De båda åkte ner i isen och domarna valde att sätta båda två i utvisningsbåset. Sedan valde de även att videogranska situationen och hittade då en slewfoot på Lang. Något som gav Luleå chansen i fyra mot tre.

— Lang hamnar med klubban runt Levtchi. Åkte på Levtchi på den också? Jag skulle inte bli förvånad om han (Lang) åker på den. Att Levtchi sitter i utvisningsbåset, jag kan inte begripa det när jag tittar på de här bilderna, säger TV4:s expert Almen Bibic i sändningen och fortsätter:

— Det är klart att det finns en rörelse där. Jag köper det, det är en rörelse där och armen är uppe och trycker på. Jag köper det domslutet.

Leksand vinnare igen

I powerplay-spelet small det också direkt. Linus Omark sköt ett slagskott som gick in till 1-1 efter drygt 50 sekunder av powerplay-spelet.

Spelet fortsatte sedan i spel fyra mot fyra, och då tog Leksand tillbaka ledningen direkt. Det efter att Matt Caito hittade en lucka på första stolpen. Därefter fick Luleå chansen i powerplay i dryga tre minuter.. Men med energin från målet klarade Leksand att stå emot. Där Lukas Vejdemo i hemmalaget faktiskt hade den hetaste möjligheten med ett friläge.

Luleå hade sedan ett par halvchanser att komma tillbaka in i tillställningen. Men Leksand stod emot och Max Veronneau skrinnade sig istället fri. På returen kunde då Anton Johansson göra 3-1 och stänga matchen.

På lördag möter Leksand HV71 på hemmaplan.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects