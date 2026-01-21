”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Markus Nurmi utgick när Luleå säkrade avancemang till CHL-finalen.

Nu ger finländaren lugnande besked – och väntas spela redan under torsdagen.

Markus Nurmi utgick efter en smäll i gårdagens CHL-semifinal. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Under tisdagskvällen vann Luleå återigen mot EV Zug för att säkra avancemang till CHL-finalen. Där ställs de mot Frölunda i kampen om att få lyfta bucklan.

Segern såg dock ut att bli dyrköpt för norrbottningarna eftersom att viktige forwarden Markus Nurmi klev av i första perioden och återvände sedan inte till spel. Nurmi fick en stygg klubba i ansiktet av tidigare NHL-stjärnan Tomas Tatar som resulterade i en 2+2-utvisning. Finländaren började blöda på isen och blev liggande ett tag innan han åkte mot bänken.

Det var oroväckande bilder för Luleå. Men nu har Markus Nurmi repat sig och ger sin syn på situationen.

– Det var som en knockout. Jag kunde inte se och det snurrade bara i mitt huvud, säger Nurmi till Norrbottens-Kuriren och fortsätter:

– Det gör ont, och jag hoppas verkligen att näsan inte är bruten. Men några stygn är ingen fara.

Markus Nurmi väntas spela för Luleå mot Färjestad

Under torsdagen spelar Luleå borta mot Färjestad i SHL-spelet och efter tisdagens bilder trodde nog de flesta att laget skulle få klara sig utan Nurmi.

Finländaren har däremot plåstrats om efter smällen och reser med laget ner till Värmland. Han väntas därmed spela mot Färjestad – bara två dagar efter smällen från Tatar.

– Ja, jag är alltid redo, säger Nurmi.

Markus Nurmi är en av Luleås främsta offensiva spelare. Han ligger i toppen av både lagets interna skytteliga och interna poängliga efter att ha gjort elva mål och 22 poäng på 36 matcher i SHL.

Source: Markus Nurmi @ Elite Prospects