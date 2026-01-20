Nyckelspelaren skadad – när Luleå gick till CHL-final

Markus Nurmi fick en klubba i ansiktet och lämnade Luleås semifinalmatch mot Zug. Sedan gick norrbottningarna ut och vann med 3-2, och 6-4 över två matcher.

Markus Nurmi skadade sig efter en klubba i ansiktet.

Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån.

Luleå är klara för final av Champions Hockey League. Det kommer att bli en helsvensk final då Frölunda och Brynäs ställdes mot varandra i den andra semifinalen. Mot Zug lyckades Luleå ta hem segern totalt efter att ha vunnit på bortaplan.

Hemma mot Zug blev det en drömstart efter att Isac Hedqvist och Pontus Andreasson styrt in ett varsitt mål. Där fick Luleå ett 5-2-övertag på schweizarna som hade svårt att resa sig från det.

I början av den andra perioden kom sedan även 3-0 när Brendan Shinnimin hittade rätt.

Zug gjorde ett försök att komma tillbaka och stod för två snabba mål i den andra perioden. Det efter att den tidigare NHL-spelaren Tomas Tatar gjort ett mål och en assist.

Den stora snackisen från matchen var däremot att Markus Nurmi klev av. Det var i den första perioden som finländaren fick en klubba i ansiktet på ett våldsamt sätt. Efter att ha blivit liggandes åkte han mot bänken och lämnade isen för att inte komma tillbaka i matchen.

Frölunda vann den andra semifinalen och nu väntar alltså en helsvensk final.

