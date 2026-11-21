Nurmi rullas iväg efter skadan.

Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Superdeal på Hockeysverige Plus: Läs alla våra texter - resten av 2026 - för bara en krona.

Det var med sex minuter kvar av lördagens 1–4-seger mot Djurgården som olyckan var framme för Markus Nurmi. Luleå-forwarden försökte fullfölja med en tackling nere i hemmalagets hörn, men hamnade snabbt liggandes på isen.

Det blev snabbt tydligt att Nurmi inte kunde lägga någon vikt på sitt vänstra ben.

– Det är Nurmi som har väldigt ont. Hur gick det där? Han har bekymmer att komma upp på benen, säger TV4:s Tobias Ekberg i sändningen och fortsätter senare:

– Det är benet han får in under Gustav Lindström där. Det viker sig på ett onaturligt sätt. Han ska sätta in en tackling, men då har redan Lindström gått omkull. Han får hjälp att ta sig av. Luleå som redan har tuffa skadebekymmer ju.

Luleås svar om Markus Nurmi

Lagkamraterna gav stöd ut och senare syntes Nurmi bli skjutsad mot omklädningsrummet.

Efter matchen gav Luleås assisterande tränare Antti Alamäki också en kort uppdatering om finländaren.

– Inget där ännu. Vi får se. Skadeläget är inte vackert just nu, säger han till Hockeysverige.se.