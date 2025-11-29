”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Rögle åker på sin fjärde förlust på de fem senaste matcherna efter 3-4 mot Örebro.

I förlusten klev även stjärnbacken Mark Friedman av med en skada.

Mark Friedman klev av efter en tung propp av Glenn Gustafsson. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån (Montage)

En en rejäl succéhöst har Rögle BK hamnat i sin första riktiga svacka för säsongen.

De förlorade tre raka matcher mot Växjö, Skellefteå och Brynäs innan de lyckades vinna med 4-2 mot Djurgården i torsdags. Men under lördagskvällen var de tillbaka på förlorarspåret igen.

Borta mot Örebro kom skåningarna ut och stod för en svag insats direkt från nedsläpp. Örebro dominerade spelet och gick upp i en 3-1-ledning och vann skotten med 10-4 efter 20 spelade minuter. Tränaren Dan Tangnes valde då att byta målvakt, Arvid Holm fick kliva av och Christoffer Rifalk hoppade i stället in mellan stolparna.

Rögle hittade sedan tillbaka in i matchen men ställningen var ändå 4-2 inför tredje perioden. Där tog bortalaget över spelet helt och hållet och vann skotten med 13-3. Men en storspelande Jhonas Enroth i Örebro-målet såg till att hemmalaget ändå kunde hålla undan och vinna med 4-3. Enroth klev fram med flera avgörande räddningar, bland annat en dykande jätteräddning precis i slutet av matchen för att se till att Örebro kunde ta tredje raka segern.

För Rögle var det däremot lagets fjärde förlust på de fem senaste matcherna.

– Det är onödigt att vi tar över spelet lite för sent. Vi är i underläge och sätter ”Holmen” i en riktigt dålig sits. Jag känner ändå att vi hade en chans att vinna den här matchen men Enroth gör några otroliga räddningar. Vi förlorar och det är bara i våra egna händer. Det är tråkigt, säger Fredrik Olofsson till TV4 efter förlusten och fortsätter:

– Vi måste stötta varandra. Det är små detaljer. Jag tycker ändå att vi ger oss själva en chans att vinna men vi ska fan göra mer än det. Vi ska inte låta det hända. Vi har lite grejer att skruva på. Men det är en lång säsong och det kommer att vara lite dippar och toppar.

Mark Friedman utgick skadad efter tackling av Glenn Gustafsson

Som salt i såret under lördagskvällen klev även Rögles stjärnback Mark Friedman av med en skada i förlusten mot Örebro. Det var i slutet av matchen som Friedman åkte upp med pucken i mittzon. Då klev Örebros lagkapten Glenn Gustafsson och delade ut en stenhård tackling på Friedman som direkt sänktes i isen. Friedman blev liggande på isen en längre stund innan han till slut kom upp på benen igen med möda. Efter att ha blivit kollad av Rögles lagläkare åkte Mark Friedman rakt av isen i smärtor och gick ut i omklädningsrummet.

Det vore ett hårt slag för Rögle ifall Mark Friedman blir borta en tid efter att ha varit en av SHL:s bästa backar den här säsongen. Sedan tidigare har Rögle även forwards Anton Bengtsson, Josh Dickinsson och Dennis Everberg på skadelistan.

I och med den senaste svackan har Rögle nu tappat mark gentemot övriga topplag Frölunda och Skellefteå. Rögle ligger nu trea i SHL-tabellen med 47 poäng.

Örebro – Rögle 4–3 (3-1,1-1,0-1)

Örebro: Luke Martin, Noah Steen, Linus Arnesson, William Wikman.

Rögle: Leon Bristedt, Linus Sandin, Fredrik Olofsson.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects