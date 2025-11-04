SHL-stjärnan om OS-petningen: ”Såg det komma”

Marian Studenic stoppas från OS-spel av det slovakiska förbundet efter att ha lämnat OS-kvalet förra sommaren.

Det kommer inte som en förvåning för Färjestads stjärnforward.

– Jag visste hur situationen var efter förra sommaren, säger han till NWT.

Marian Studenic.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

I veckan kom Slovakiens ishockeyförbund via nya förbundskaptenen Vladimir Orzagh med beskedet att Marian Studenic inte kommer att välkomnas tillbaka i landslaget innan OS. Detta till följd av att han lämnade nationens OS-kval förra sommaren sedan han ställts utanför laget.



För SHL-stjärnan kom beslutet inte som någon chock.



– Jag har pratat med honom (Orzagh) och han berättade hur de ser på det hela. Jag kan vara aktuell igen för landslaget efter OS. Det är deras beslut och jag respekterar det, säger forwarden till NWT.

”Förvånade mig inte ärligt talat”

Han är inte förvånad över att det slovakiska förbundet väljer att fortsätta hålla honom borta från landslaget.



– Nej, egentligen inte. Det som har varit hände ju under ett OS-kval så det förvånade mig inte ärligt talat. Jag visste hur situationen var efter förra sommaren, och då förväntar man sig inte att vara aktuell heller, säger Studenic.



Han medger emellertid att han är lite besviken.



– Ja, lite. Men jag såg det komma också efter allt som hände. Och det gjorde nog alla andra också. Som sagt, det är som det är och jag respekterar det. Och vem vet, gör jag det bra och fortfarande spelar hockey nästa gång det är OS kanske de ringer då?

Den här säsongen har Marian Studenic producerat åtta poäng (1+7) på 16 matcher för Färjestad.



Studenic har tidigare spelat två VM med Slovakien (2019 och 2021).