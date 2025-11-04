Beskedet: SHL-stjärnan stoppas från OS

Marian Studenic lämnade det slovakiska landslaget mitt under brinnande OS-kval.

Nu stoppas han från OS-spel av det slovakiska förbundet, rapporterar Sport.sk.



Marian Studenic kommer inte att få spela OS med Slovakien den här vintern.



Det beskedet kom från nya förbundskaptenen Vladimir Orzagh med under måndagen, då det slovakiska landslaget samlades inför de kommande landskamperna i Deutschland Cup i Tyskland. Detta till följd av att Studenic lämnade OS-kvalet med Slovakien förra sommaren efter att ha varit missnöjd med sin roll.



Orzagh öppnar däremot på dörren för att Adam Ruzicka ska få chansen, trots att han fick sparken av NHL-klubben Calgary Flames våren 2024 efter en misstänkt kokainvideo.



– Det finns en viss skillnad. När Marian Studenic lämnade under OS-kvalet satte han laget i en svår situation. Adam satte främst sig själv i en svår position. Han har rett ut många saker och har en stabil säsong, säger Orzagh till Sport.sk.

Kommer vara avstängd från landslaget

Färjestads stjärnforward Marian Studenic har inte funnits med i Slovakiens landslag sedan han lämnade OS-kvalet förra sommaren och enligt Sport.sk kommer han att vara avstängd fram till OS. Därefter kan tränarna återigen ta ut SHL-stjärnan i laget, vilket gör att han kommer att vara uttagningsbar till VM till våren.



Den här säsongen har Studenic noterats för åtta poäng (1+7) på 16 matcher för Färjestad, efter att under fjolårets debutsäsong producerat 44 poäng (14+30) på 50 matcher för SHL-laget.

Source: Marian Studenic @ Elite Prospects