Marek Langhamer blir Malmö trogen i två säsonger till. Den tjeckiske burväktaren har förlängt sitt kontrakt med klubben.

– Vårt fokus har varit att bygga ett bra team på målvaktssidan, och kontinuitet är en viktig del i i det, säger sportchef Oscar Alsenfelt.

Marek Langhamer förlänger sitt kontrakt med Malmö Redhawks.

Foto: Bildbyrån.

Marek Langhamer var ifrågasatt i Oskarshamn och hade svårt att imponera även under sitt första år i Malmö. Men den här säsongen har den VM-meriterade målvakten höjt sig rejält och spelat en viktig roll i succélaget Redhawks framfart.

Nu står det klart att han blir Skånelaget troget i två år till. Langhamer har förlängt sitt avtal till 2028.

– Jag vill fortsätta utvecklas som målvakt och vara någon som laget kan lita på. Förhoppningsvis leder det till lagframgångar och att vi vinner fler matcher, säger han.

Malmö kommer därför köra vidare med samma målvaktspar som de gått med sedan Daniel Marmenlind lämnade för Djurgården tidigare under säsongen, det vill säga Langhamer och Oskar Blomgren. Blomgren har nämligen avtal till 2027.

– Vi är glada över denna förlängning med Marek. Han har visat att han gör allt för att bli så bra han kan, och att Redhawks har kommit att betyda mycket för honom. Han och ”Blomman” (Oskar Blomgren) kompletterar varandra bra, och trivs med varandra. Vårt fokus har varit att bygga ett bra team på målvaktssidan, och kontinuitet är en viktig del i i det, säger sportchef Oscar Alsenfelt.

