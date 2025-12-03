”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det var i slutet av november som Anton Wedin tvingades lämna isen under matchen mellan Timrå och Linköping. Forwarden har inte spelat sedan dess och nu erfarar ST att säsongen kan vara över för 32-åringen.

Anton Wedin. Foto: Pär Olert/Bildbyrån.

Det var i matchen mellan Timrå och Linköping den 22:a november som forwarden Anton Wedin tvingades kliva av. Sedan dess har den 32-årige Sundsvallssonen inte spelat någon match för sitt Timrå, och nu erfarar ST att säsongen kan vara över för stjärnan.

Enligt tidningen ska det röra sig om en allvarlig skada som kan leda till operation, om det är fallet förväntas inte forwarden spela något mer den här säsongen. Anton Wedin har noterats för elva poäng (5+6) på 22 matcher den här säsongen, och har varit en nyckelspelare i Timrå.

Under fjolårssäsongen gjorde han sin bästa SHL-säsong någonsin, och noteratdes för 40 poäng (16+24) på 50 matcher.

Source: Anton Wedin @ Elite Prospects