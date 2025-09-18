Smäll för Timrå: Tvingades av efter armbågen

Timrå säkrade 2–1 mot Växjö under torsdagen, men tappade samtidigt Marcus Westfält.

Centern fick en smäll mot huvudet och kom sedan inte tillbaka till spel.

Marcus Westfält får en smäll mot Växjö. Foto: Bildbyrån/Pär Olert och TV4 (skärmdump).

Sju mål mot Brynäs, fem mål mot HV71.



Ovanstående var Växjös facit när man under torsdagen åkte till Timrå för tredje omgången av SHL. Väl där kunde man dock inte bygga vidare på den fina produktionen. Istället säkrade Timrå segern efter att Marcus Hardegård och Didrik Strömberg nätat i slutet av första och andra perioderna.



De stora snackisarna från mötet var dock något helt annat.



Hemmalagets Marcus Westfält tvingades nämligen kliva av redan i slutet av den första perioden efter att han fått en smäll mot huvudet. Petter Granberg var den som delade ut den framför mål och det såg ut att vara armbågen som träffade rakt upp i ansiktet.



– Westfält är lite låg såklart, men det är värt att notera, säger TV4:s Adam Johansson i sändningen.



Westfält kom sedan inte tillbaka i spel.



Även Växjö Eemeli Suomi tvingades kliva av under mötet.