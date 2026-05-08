Storlöftet skriver kontrakt med Djurgården

Han är en av Sveriges mest lovande spelare födda 2008. Nu har Marcus Nordmark skrivit på ett tvåårskontrakt med Djurgården.

— Det ska bli oerhört intressant och följa honom kommande säsongen och framåt, säger sportchef Marcus Due-Boje i ett pressmeddelande.

Marcus Nordmark jublar efter 3-1 under SM-final 1 i U20 Nationell mellan Frölunda och Djurgården den 14 april 2026 i Göteborg.

Foto: Nicklas Elmrin / Bildbyrån.

Djurgården fortsätter att lyfta upp talanger i A-laget. Nästa på tur är Marcus Nordmark. 18-åringen har öst in poäng i klubbens juniorlag och var även en ledande spelare för Sverige i U18-VM. I Djurgårdens juniorlag blev det den här säsongen 38 poäng på 25 matcher i grundserien. Han följde sedan upp det med hela 23 poäng på elva matcher i slutspelet när Djurgården vann USM-guld.

På meritlistan finns två USM-guld, ett U18-SM-guld och ett U18-VM-guld. Talangen var dessutom med och vann TV-pucken med Stockholm Nord. Det är med andra ord en på juniornivå välmeriterad spelare.

Redan förra säsongen fick han chansen att känna på seniorspel. Nu väljer Djurgården också att skriva ett kontrakt med storlöftet.

— Marcus är en i raden av unga, duktiga spelare som vår juniororganisation och Stockholmshockeyn lyckats fostra. Han är en mycket talangfull offensiv forward med näsa för mål och poäng, vilket inte minst synts i våra juniorlag de senaste säsongerna, säger Marcus Due-Boje.

Tanken är nu att Marcus Nordmark ska vara med A-laget från start och kriga om en plats i seniortruppen. Om inte det blir en ordinarie plats där kan det mycket väl bli tal om en utlåning. 18-åringen är också högaktuell för junior-VM nästa säsong.