Uppgifter: Lånas ut – till ärkerivalen

Anton Lundmark.

Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Det har inte blivit en sekunds istid för Anton Lundmark under upptakten av SHL -säsongen.

Forwarden har ställts åt sidan av nya Timrå -tränaren Mikael Gath och nu uppges den Tre Kronor-meriterade forwarden lånas ut från SHL-klubben. Enligt Expressen väntar speltid i Hockeyallsvenskan – och ärkerivalen MoDo .

Tidningen rapporterar att Lundmark kommer att ansluta till MoDo omgående och att lånet gäller tills vidare. Enligt Expressen är det dock inte uteslutet att lånet sträcker sig över en längre period och att övergången till och med kan bli permanent.

"Handlar om konkurrensskäl"

Forwarden har dragits med skadebekymmer under försäsongen, men Mikael Gath bekräftar för Sundsvalls Tidning att Lundmarks frånvaro från matchtruppen har varit av konkurrensskäl.

– Han kör för fullt och är uttagningsbar. Jag har bara valt att inte spela honom. Han har haft det jobbigt med skador tidigare under försäsongen, så han håller på att ta sig upp på samma nivå som de andra rent träningsmässigt. Men det handlar om konkurrensskäl, måste jag säga, säger Gath till tidningen.

Spelade i Tre Kronor 2025

Lundmark återvände till Timrå under förra säsongen, efter att under våren 2025 skrivit NHL-kontrakt med Florida Panthers men redan efter nio matcher i farmarligan valt att bryta avtalet. På 23 matcher noterades Lundmark för fem poäng (2+3) den gångna SHL-säsongen.

Under sin debutsäsong i SHL 2024/25 spelade Lundmark 49 matcher för Timrå och noterades för nio poäng (5+4). Under våren 2025 fick forwarden dessutom chansen att debutera i Tre Kronor, då han spelade två träningslandskamper mot Finland under landslagets förberedelser inför hockey-VM.