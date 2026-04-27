Nästa Loob i Färjestad: ”Kommer lite press”

Håkan Loob är en av Färjestads, och Sveriges, största spelare genom alla tider. Nu är hans systerson Linus Loob Trygg på väg fram i klubbens juniorlag.

— Klart att det kommer lite extra press från andra som kommer ihåg att Loob var ett stort namn, berättar 18-åringen för Hockeysverige.se.

Linus Loob Trygg går i morbror Håkan Loobs fotspår.

KARLSTAD (HOCKEYSVERIGE.SE)

Loob, Trygg. Väldigt få i hockeykretsar kan ha undgått att höra talas om de båda efternamnen. Nej, det här ska inte bli någon släktsaga, utan i stället en intervju med släktens senaste talang på is, Linus Loob Trygg, som är uppväxt i Oslo men numera kan blicka tillbaka på en mycket fin säsong i Färjestads J20.

– De första fyra åren bodde jag i Stavanger. Efter det bodde jag i Oslo, och där jag kommer ifrån håller alla på Färjestad, berättar Linus Loob Trygg när hockeysverige.se träffar honom för en intervju i restaurangen på Löfbergs Arena i Karlstad.

– Det är jättemånga från Norge som åker hit för att se matcher vid juletid, så för mig är det jättestort att få vara en del av klubben jag följt sedan jag var tre år.

Loob, Trygg – så klart att det var mycket hockeysnack under julmiddagarna hos familjen.

– Ja, ja, det var bara hockey (skratt). Man tröttnar aldrig på hockey, så det blir mycket hockeysnack.

”Försöker sträva efter att vara som alla andra i familjen”

Är mamma också hockeyintresserad?

– Morsan (alltså Håkan Loobs syster) pratar mycket hockey hon också, men hon kan nog tröttna på att vi bara pratar om samma saker hela tiden. Hon är ändå jätteintresserad och har bra koll.

– Hon spelade dessutom hockey tills hon var 13, 14 eller kanske 15 år. Morsan är född på Gotland, så hon växte upp och spelade lite där.

Storebror Lucas har även han spelat juniorhockey i Färjestad, men representerar numera Osloklubben Manglerud/Star i norska andraligan.

– Han har betytt jättemycket för mig. Det går inte att sätta ord på det. Jag pratar med honom nästan varje dag om allt möjligt hockeyrelaterat.

– Bästa rådet jag fått av honom? Det är kanske att oavsett var man spelar eller i vilken situation man är i ska man jobba hårt. Vara sig själv på isen och inte tro att man är någon annan. Och att man ska ta vara på de egenskaper man har.

Har du tagit till dig det och anammat det i praktiken?

– Jag försöker sträva efter att vara som alla andra i familjen, men det är inte alltid så lätt.

Går i sin farbrors fotspår: ”Inget jag tänker på längre”

Med tanke på efternamnen följer så klart en viss press att leverera på isen.

– Klart att det kommer lite extra press från andra som kommer ihåg att Loob var ett stort namn.

– Det där är ingenting jag tänker på längre. Då var det kanske värre för några år sedan, när jag började få många kommentarer om det, men nu spelar det ingen roll.

Morbror Håkan Loob.

Inför säsongen 2023/24 lämnade Linus Loob Trygg Oslo och Manglerud/Star för spel med Färjestad, där pappa Marius spelade under fyra säsonger. Även farbror Mats har, som bekant, spelat där, liksom Håkan och Peter Loob. Håkans söner Niclas och Henrik har spelat juniorhockey i klubben.

– Jag har alltid varit här på hockeycamper under somrarna. Inför U16-året, alltså för fyra år sedan, tog Färjestad kontakt med mig.

– Nu vet jag så här i efterhand att ”Ragge” (Roger Johansson) och ”Feffe” (Fredrik Jonsson) reste runt och kollade på alla möjliga spelare.

– Att det blev Färjestad är väl en kombination av att jag varit här på camper och att jag kanske gjort det bra på några av cuperna med U15 och U16 för några år sedan.

Redan första säsongen i Färjestad fick han en norrman som head coach i J18, Marius Holtet.

– Jag kände inte honom sedan tidigare, men visste vem han var eftersom han spelat med farsan i landslaget.

– Det var jätteroligt när jag fick reda på att han skulle vara tränare eftersom han är norsk, har gått på samma hockeygym och varit i samma situation som jag är i. Jag har tagit med mig mycket lärdomar från honom.

Linus Loob Trygg flyttade till Karlstad som 16-åring

Hur var det att som 16-åring komma till Färjestad från Manglerud/Star?

– Allt runt omkring i organisationen är större här. Jag hade det jättebra i Manglerud, men i Färjestad är det lite bättre driv och fokus på detaljer, vilket gör saker lite bättre.

Hur trivs du vid sidan av hockeyn i Karlstad?

– Jag trivs jättebra och det har varit perfekt för mig. Jag har jättemånga bra kompisar här och har jätteroligt.

Hur ofta är du hemma hos morbror Håkan?

– Det var mer förut, men han jobbar lite här och där med hockey-tv och sådant, så jag är inte där så ofta. Ibland så klart på någon middag.

Är du ofta över på Gotland?

– Ja, vi är faktiskt där varje sommar. Det är roligt och najs att vara där en vecka eller två under sommaren för att koppla av och träna lite.

Spelar tillsammans med norska jättetalangen

Linus Loob Trygg har den här säsongen svarat för 17 mål och totalt 49 poäng på 43 matcher i Färjestads J20.

– De första fem–tio matcherna gick det inte så bra, varken för mig eller laget. Runt oktober–november lossnade det lite och vi gjorde många bra matcher i rad. Vi hittade några kedjor som fungerade bra.

– Efter jul rullade det på. Jag tycker att vi gjorde det bra inför slutspelet och stod för en bra slutspelsserie mot Södertälje. Sedan blev Frölunda lite för starka för oss och hade ett lite bättre allroundspel.

Mikkel Eriksen är en annan norsk talang i Färjestad.

Under stora delar av säsongen har han spelat tillsammans med Mikkel Eriksen, som är draftad av New York Rangers.

– Jag gick i skolan med honom redan innan vi flyttade hit, så vi har varit vänner i många år nu. Vi håller ihop och skämtar mycket. Jag tror de andra i laget blir förbannade på oss för att vi pratar norska med varandra och inte svenska, säger 18-åringen med ett skratt och fortsätter:

– Vi har roligt tillsammans och han är en bra kille. Under säsongen har vi spelat i samma kedja och fungerat bra ihop. Efter de första fem–tio matcherna, som jag sa, flyttades vi ihop i samma kedja. Efter det lossnade det lite för oss båda.

– Dessutom är han jättebra och spelade även mycket med A-laget. Sedan har det varit lite variation i vem vi haft med oss.

Ny säsong snart – hur går tankarna inför den?

– Det känns fortfarande som att vi nyss slutade spela, men det ska bli roligt och jag vill börja spela direkt.

– Först är det några månader med fysträning. Sedan får jag börja tänka på den nya säsongen när det närmar sig. Nu kommer jag att ha mycket fokus på fys, styrketräning och kondition. Få en bättre allroundfys så att jag kan bli ännu bättre.