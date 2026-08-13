Mikkel Eriksen och Måns Gudmundsson får chansen av Färjestad på försäsongen.

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I kväll kliver Färjestad officiellt in i försäsongen 2026 inför den stundande SHL -säsongen. De spelar borta mot Linköping i Mariestad för sin första träningsmatch.

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Då kommer ett par av lagets talangfulla juniorer att få chansen att visa upp sig på A-lagsnivå.

På backsidan har Måns Gudmundsson tränat tillsammans i ett backpar med Axel Bergkvist. Talangen, som är född 2008, ser därmed ut att få en framträdande roll i kvällens match.

– Det känns skitbra. Det är superkul att få vara med det här gänget och se och lära lite från de rutinerade. Sedan är det bara att försöka kriga om en plats varje dag, så får vi se vad som händer, säger Gudmundsson till Värmlands Folkblad .

Måns Gudmundsson var ombytt i en SHL-match förra säsongen men imponerade sedan rejält för Småkronorna under U18-VM . Där var han en ledande spelare på vägen till guldet och tidigare i somras blev Gudmundsson vald av Toronto Maple Leafs i NHL-draftens tredje runda.

Nu slåss backen för att ta plats i FBK:s A-lag.

– Det är helt sjukt. Jag har hållit på Färjestad hela livet och kollat på tv och alla matcher med de här gubbarna som sitter där inne. Nu får man vara med och spela och träna och se hur de lever varje dag. Det är ju en dröm, säger han till VF.

"Tanken är att jag ska spela i Färjestad hela säsongen"

På forwardssidan tar också 18-årige Mikkel Eriksen plats i Färjestads lag. Det norska löftet, som är född 2007, har tränat i en kedja med Christoffer Jansson och Oskar Steen inför mötet med Linköping. Eriksen vill nu bevisa att han ska bli en ordinarie SHL-forward.

– Tanken är att jag ska spela i Färjestad hela säsongen och ta en plats på tolv forwards. Att jag ska vara med och hjälpa laget att vinna matcher, säger Eriksen till Nya Wermlands-Tidningen .

Mikkel Eriksen har öst in poäng i Färjestads U20-lag de senaste åren och var i fjol ombytt i 15 SHL-matcher. Han blev även utlånad till Mora där han gjorde två mål på sju matcher i HockeyAllsvenskan . I våras tog Eriksen också plats i Norges VM-lag som vann brons. Förra året draftades Eriksen av New York Rangers i fjärde rundan.

– Jag försöker att anpassa mig till farten. Jag har spelsinnet, men försöker att göra allt lite snabbare vilket krävs i SHL. Klarar jag det, då kan jag vara en viktig del av det här laget. Jag hoppas att jag får chansen och sedan är det upp till mig själv, säger han till NWT.

Matchen mellan Linköping och Färjestad spelas i kväll klockan 18:00.

Source: Måns Gudmundsson @ Elite Prospects