Klart: Här hamnar Alexander Ytterell

Alexander Ytterell återvänder till Danmark.

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När Alexander Ytterell lämnade Djurgården 2024 sökte han sig också bort från svensk ishockey. Profilen spelade först för norska Stavanger Oilers och förra säsongen spelade han för ungerska Ferencvárosi TC i ICEHL.

Nu har 35-åringen också hittat sin nya klubbadress.

Ytterell blir kvar i utlandet men återvänder till Skandinavien. Han skriver på för Sønderjyske, där Ytterell blir den andra svenska backen i laget och gör Gustav Bouramman sällskap.

– Vi är säkra på att Alexander kommer att passa in riktigt bra i laget och har den profil vi har letat efter för att stärka vårt lag. Han är en skicklig försvarare med bra skridskoåkning och ett riktigt bra öga för spelet. Han kommer med rutin och erfarenhet från många säsonger i bra ligor och har rätt attityd och karaktär för att hjälpa laget till framgång den här säsongen. Alexander kommer att vara av stor betydelse för oss – både på isen och i omklädningsrummet, säger sportchefen Kasper Degn på klubbens hemsida .

Detta blir Ytterells andra sejour i Danmark då han spelade två säsonger i Frederikshavn White Hawks mellan 2012 och 2014.

Alexander Ytterell har gått upp till SHL med Leksand och HV71

Alexander Ytterell, med Boro-Vetlanda som moderklubb, har utmärkt sig som en offensivt skicklig back nästan överallt där han har spelat. Han fick sitt genombrott i BIK Karlskoga säsongen 2014/15 och flyttade sedan till Leksand . Där var han med på LIF:s sensationella resa upp till SHL 2016 där Ytterell var en ledande spelare med hela 18 mål och 39 poäng på 62 matcher i grundserien och kvalet.

Ytterell följde med Leksand upp till SHL men bytte sedan 2017 till HV71 . Efter två år i HV-tröjan flyttade Ytterell till Finland men återvände till Sverige 2021 för spel i MoDo Hockey . Backprofilen flyttade sedan tillbaka till HV71 och var med och spelade upp klubben till SHL 2022. Därefter tillbringade Ytterell två säsonger i Djurgården innan flytten utomlands 2024.

Under sin karriär har Alexander Ytterell spelat 104 SHL-matcher samt gjort 223 matcher i HockeyAllsvenskan .