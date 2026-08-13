Okontrakterade jokrar – sena värvningar som skulle spetsa

Merparten av alla trupper inför Hockeyettan-säsongen är satta och lagen har som bäst börjat förbereda sig inför det som komma skall. Men det finns fortfarande guldkorn kvar på marknaden. Spelare som är både skickliga och erfarna och som definitivt skulle kunna utgöra jokrar som värvningar både strax inför säsongsstart och längre in i hösten.

Att en spelare inte är presenterad officiellt behöver så klart inte betyda att det inte finns ett kontrakt signerat någonstans, men tillåt mig lyfta fram tio guldklimpar som fortfarande inte står som klara för en ny klubbadress.