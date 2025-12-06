JVM-målvakten belönas med SHL-kontrakt

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

I går blev Måns Goos uttagen i den svenska JVM-truppen.

I dag belönas han med ett SHL-kontrakt av Färjestad.

Måns Goos.

Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar Färjestad att man skrivit ett tvåårigt avtal med den nyuttagne JVM-målvakten Måns Goos.

– Måns har gjort en jättefin resa hos oss sedan han kom i fjol och flyttat fram sina positioner ytterligare under inledningen av säsongen. Vi har pratat framtid med honom och hans representanter ett tag för att inte stressa på processen, utan mer lägga upp en långsiktig utvecklingstanke för Måns, säger sportdirektören Rickard Wallin.

Wallin kallar avtalet för ett ”bryggavtal” där målsättningen är att hitta en plats för honom i Hockeyallsvenskan.

– Jättekul att få fortsätta hans utveckling. Det fina jobbet som han tillsammans med Daniel Hansen, Stefan Steen och Erik Granqvist har gjort, det börjar ge resultat vilket är jättekul att se, säger Wallin.

Debuterade i BIK Karlskoga i går

Goos är just nu utlånad till hockeyallsvenska BIK Karlskoga, där han i går gjorde 33 räddningar på 34 skott i sin debut i 3–1-segern mot Mora.

– Jag har tränat mer och bättre, utvecklats hela tiden och tagit steg i rätt riktning. Det gäller att vara ödmjuk, göra sitt allra bästa på träning och hänga med i racet. Utlåningen till Karlskoga är ju ännu ett steg i utvecklingen för mig och det är en fin miljö att vara i just nu, säger Goos.

18-åringen anslöt till Färjestad från Västerås inför fjolårssäsongen och har denna säsong spelat tolv matcher i klubbens U20-lag, ett inhopp i SHL samt en match i Hockeyallsvenskan med BIK Karlskoga.

