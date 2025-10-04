Målvakten gick av tidigt: ”Han hade en tuff start”

Redan efter en period var Frederik Dichows kväll över.

Danske målvakten som kommer från några bra matcher, fick sedan lämna över spaden till Lassi Lehtinen.

HV71 förlorade rivalmötet mot Linköping med 1–2.

HV71:s Frederik Dichow fick bryta matchen – när LHC slog rivalen. Foto: Bildbyrån

Såväl Linköping som HV71 såg ut att vara fast förankrade i bottenskiktet tidigt. Men i takt med att HV71 och Linköping vunnit ett par matcher, har Brynäs och Örebro fortsatt att sjunka i tabellen. Därmed var Linköpings 2–1 seger mot rivalen HV71 mycket välbehövligt.

Nu har man tagit nio poäng på de senaste fem matcherna, och vunnit en hemmamatch för första gången för säsongen.

Kovacs stor hjälte – målvakten bröt

Detta efter den tajta segern mot HV71. Segern kom mycket tack vare en rivstart och en fin första period, där Robin Kovacs och Oliver Johansson lyckades stå för varsitt mål.

I HV:s mål fick Lassi Lehtinen ta över efter Frederik Dichow redan efter de två målen i den första perioden.

– Han hade en tuff start och det är sånt som händer, säger HV71:s tränare Anton Blomqvist i TV4 efter matchen.

Lucas Lagerberg gjorde reduceringen i den andra perioden, men närmare kom inte HV71. För trots en helt okej forcering lyckades LHC göra 3–1 i slutet genom Robin Kovacs. Ett mål som tilldömdes då Robin Kovacs fälldes på väg mot ett friläge framför öppet mål. Fredrik Karlström hann även sätta dit fyran i slutsekunderna.

Med de tre poängen på kontot står nu LHC på nio poäng, och är för närvarande elva i tabellen. Brynäs, som spelar senare i kväll, kan gå förbi redan då.