Malte Gustafsson blir kvar i HV71. Efter spekulationer om att han skulle lämna Jönköping för en flytt till SHL-konkurrenten Rögle har den draftaktuella backtalangen förlängt sitt kontrakt med Jönköpingsklubben.

Malte Gustafsson blir HV71 trogen. Foto: Bildbyrån

Det har varit en händelserik vår för Malte Gustafsson.

Den storvuxne 18-åringen var med och säkrade nytt SHL-kontrakt med HV71 i kvalet mot Leksand. Därefter bar det av till Slovakien där han var med om att föra Småkronorna till guld på U18-VM. Detta i en turnering där han kom med i turneringens All-Star Team. Dessutom tippas han bli vald i första rundan av NHL-draften nästa månad.

Gällande backtalangens framtid har rykten under våren placerat honom i Rögle BK.

Men någon flytt från Jönköping blir det inte. Tingsrydsprodukten förlänger i stället sitt kontrakt med HV71, meddelar klubben på tisdagen.

”Malte är en exceptionell talang”

– Malte är en exceptionell talang och visade redan förra året att han kunde ta steget och spela SHL-hockey och han var en viktig faktor i de avslutade matcherna mot Leksand. Det känns kul att Malte väljer att fortsätta sin utveckling i HV71 och att publiken i Husqvarna Garden får följa den på nära håll, säger klubbens tillförordnade general manager Johan Hult.

Gustafsson var ombytt i 27 grundseriematcher i SHL den gångna säsongen och hade tre assist. I U20-laget stod han för tolv poäng (4+8) på 19 matcher.

– Det känns jättebra att det är klart och jag ser fram emot att fortsätta här i HV71. Mitt mål nästa säsong är att ta en plats i SHL-laget, spela mycket och bidra ännu mer med mitt spel, säger Malte Gustafsson.

Kontraktet är skrivet på ett år.

